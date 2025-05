Del Bernabéu al Camp Nou, la afición pide y Joan Laporta acepta: 'Fichaje histórico'

La temporada actual está siendo histórica para el FC Barcelona, especialmente porque el equipo ha vuelto a brillar como en los grandes tiempos. Los catalanes se han impuesto en todos los Clásicos disputados derrotando al eterno rival en la final de la Supercopa y Copa del Rey. Dos títulos conseguidos ante el Real Madrid de forma brillante y merecida.

Las diferencias en la gestión deportiva entre ambas entidades son evidentes, el Barça destaca por el buen trato hacía La Masía y un estilo de juego claramente definido desde la base. Por su parte, el Real Madrid apuesta por grandes fichajes y refuerzos galácticos que sean capaces de hacer olvidar las carencias de base. Se trata de dos formas diferentes de entender el fútbol y que ambas han dado grandes resultados a lo largo de la historia.

Eso sí, en la presente campaña, Joan Laporta se está llevando el gato al agua gracias a su trabajo y excelente gestión. Lamine Yamal y Pau Cubarsí se han convertido en dos claros ejemplos para entender el éxito del Barça. El Real Madrid, por su parte, ha sufrido a causa de las lesiones, especialmente en defensa, mientras La Masía ha seguido generando talento.

Los seguidores del Barça piden un fichaje del Madrid: Joan Laporta acepta

Pese a que la parroquia culé está orgullosa de la Masía y de la filosofía de club, esto no impide que también pida fichajes. En este sentido, las redes sociales están enloqueciendo ante un posible traspaso que afecta directamente al Barça y al Madrid. En los últimos días, Joan Laporta estaría valorando la posibilidad de fichar a una de las estrellas del equipo blanco.

Hablamos de Rodrygo Goes, quien parece tener los días contados en el Benabéu: su auto exclusión en el último Clásico no se le perdona. El brasileño admitió a su entrenador no estar preparado para disputar el partido más importante de la temporada sembrando todo tipo de dudas. Además, Rodrygo ya estuvo cerca de fichar por el Barça antes de irse al Bernabéu, pero apareció Florentino Pérez para cambiar su destino.

¿Rodrygo, opción para el Barça?

Rodrygo atraviesa el peor momento desde su llegada a Chamartín, y aunque ha sido clave en las últimas temporadas, ahora está en el disparadero. El brasileño ha pasado de indiscutible a invisible. El bajón anímico se ha confirmado por completo y no se descarta que acabe saliendo este verano: podría acabar en el FC Barcelona.

Rodrygo tiene contrato con el Real Madrid hasta junio 2028, y aunque los aficionados catalanes aprieten por su fichaje, parece complicado que se llegue a producir. La gran rivalidad entre ambos equipos hace muy improbable que se acabe llegando a un acuerdo. Joan Laporta no está dispuesto a tirar la casa por la ventana ni a modificar sus ideales por Rodrygo, pero si ve la oportunidad intentará cerrar su fichaje.