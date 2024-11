Deco no olvida al descarte de la UD Las Palmas: fichaje de lujo para el Barça en 2025

El FC Barcelona se enfrenta en unas horas a la UD Las Palmas en un partido crucial para ambos equipos. Los de Hansi Flick necesitan volver a la senda de la victoria en LaLiga tras algunos tropiezos recientes. Mientras que los canarios, dirigidos por Diego Martínez, están en una situación delicada, solo dos puntos por encima de los puestos de descenso.

La necesidad de ganar es palpable para ambos bandos, pero hay un aspecto del encuentro que llama especialmente la atención. Y es que, más allá de lo que suceda en el verde, el palco de Montjuïc será escenario de muchas conversaciones. En concreto, Deco tiene idea de aprovechar el transcurso del encuentro para negociar por un descarte de la UD Las Palmas que ya sonó hace meses para llegar al Barça.

Deco, centrado en la UD Las Palmas

Desde hace meses, Deco sigue de cerca la situación de un talento de la UD Las Palmas que no juega. Así lo decidió la directiva canaria tras la decisión del jugador en cuestión de no renovar su contrato. El año pasado fue el mejor, pero este curso ni ha debutado ni se espera que lo haga, pues le dijeron que estaría todo la temporada sin jugar si no renovaba.

Hablamos de Álvaro Valles, el portero de la UD Las Palmas que brilló hace solo unos meses mostrando un rendimiento espectacular. Durante gran parte del curso pasado lideró la clasificación del Zamora y su nombre sonó como uno de los grandes talentos emergentes en LaLiga. Sin embargo, su situación se ha complicado mucho y Deco quiere aprovechar para llevárselo al Barça.

Álvaro Valles no juega y Deco lo sabe

El hecho de que Álvaro Valles no juegue ha abierto una oportunidad para Deco, quien desde hace tiempo lo sigue de cerca. Tras la lesión de Ter Stegen, el Barça fichó a Szczesny como medida de emergencia, pero de cara a 2025 todo puede cambiar. Aunque el alemán seguirá siendo importante, su baja ha puesto sobre la mesa la necesidad de contar con un portero de garantías para el futuro.

Inicialmente, Álvaro Valles era una opción que Deco contempló ante la posible salida de Iñaki Peña, pero finalmente no sucedió. Ahora todo apunta a que Valles ya tiene un acuerdo verbal con el Betis, pero el Barça podría alterar sus planes con una oferta. Si Deco decide lanzar una propuesta formal, el destino de Álvaro Valles podrían dar un giro inesperado.

Todo hace indicar que el fichaje de Álvaro Valles será uno de los temas de conversación más candentes en el palco de Montjuïc. Mientras el partido avanza, Deco no solo estará observando el juego, sino que también podría estar decidiendo el futuro de uno de los nombres más interesantes de LaLiga. El Barça podría estar más cerca que nunca de cerrar una de las contrataciones de lujo para 2025.