Deco y Joan Laporta quieren echar a la oveja negra del Barça: Xavi Hernández ya avisó

Durante las últimas temporadas, el Barça ha vivido momentos realmente ilusionantes con Xavi Hernández a los mandos. El técnico de Terrassa apostó por La Masía en un momento de máxima dificultad y ahora Flick es el que está recogiendo los frutos de su gran trabajo. Sin embargo, como todos recordamos, su etapa en el banquillo culé terminó de manera abrupta tras ser destituido por sorpresa tras una reunión entre Deco y Joan Laporta.

Pese al inesperado final, Xavi Hernández dejó huella en el FC Barcelona. Tomo ciertas decisiones complicadas, pero necesarias, como la venta de Dembélé, Mingueza o Coutinho. Pero también fue clave para el debut de Lamine Yamal y Pau Cubarsí, y para la consolidación de Gavi y Pedri.

Sin duda, podemos decir que la labor de Xavi Hernández no fue todo lo valorada que merecía. Y es que, además de todo lo mencionado anteriormente, Xavi también fue clave para identificar a la manzana podrida del Barça. En su día ya tuvo que salir viendo que no iba a jugar y ahora, dos años después, Deco y Joan Laporta quieren activar su venta en enero.

Deco y Joan Laporta quieren echarlo del Barça: Xavi Hernández ya avisó

Pese a las muchas entradas y salidas que tuvieron lugar con Xavi Hernández, la más destacada fue la de Pablo Torre. El mediapunta cántabro aterrizó en el Camp Nou como la gran promesa del fútbol español, pero tras una primera temporada en la que casi no jugó tuvo que marcharse cedido. Acabó en el Girona, donde tampoco pudo jugar de manera regular.

Ahora, Pablo Torre está de vuelta en el Barça convertido en un problema para Deco y Joan Laporta. Mientras que Flick considera que puede aportar en situaciones puntuales, los directivos opinan que su salida es casi obligatoria. El ex del Racing ya tuvo problemas durante la etapa de Xavi Hernández, y según informa El Nacional, "sigue siendo constantemente señalado y criticado por su vida nocturna".

Pablo Torre se va en enero: su destino está en LaLiga

La salida de Pablo Torre ha puesto de acuerdo a Deco y Joan Laporta, por lo tanto, pese a la opinión de Flick, su marcha está prácticamente asegurada. Se irá cedido, eso sí, con la esperanza de que enderece el rumbo y pueda regresar al Barça en el futuro. Eso sí, todavía falta por saber cuál será su destino.

Ofertas no le faltan, pues Girona, Real Sociedad, Betis, Getafe, Sevilla y Valencia han preguntado por su situación. De momento, Pablo Torre sigue empeñado en seguir en el Barça hasta final de curso, pero todo hace indicar que se irá en enero. Veremos qué sucede, pero está claro que Xavi Hernández no se equivocó al no contar con él.