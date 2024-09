Deco, arrepentido: su fichaje sorpresa se va gratis al AEK Atenas, todo confirmado

Deco, actual director deportivo del Barça, ya se arrepiente de un fichaje sorpresa que tenía pactado para el Barça pero que, finalmente, hará las maletas en dirección al AEK Atenas. No ha sido un mercado de fichajes sencillo ni para el Barça ni para Deco, quien ha jugado con unas reglas casi prohibivitas en un mercado fugaz y muy voraz. Ahora bien, Deco ha logrado trabajar la plantilla y, por el momento, los resultados siguen dándole la razón a su trabajo, aunque el portugués ya se arrepiente de un fichaje gratis.

El Barça cerró el mercado de fichajes estival sin apenas movimiento, pero Deco estuvo cerca de cerrar un fichaje sorpresa y gratis que, finalmente, no se terminó completando. Ahora Deco ya se arrepiente, pues dicho talento ha llegado a un acuerdo para unirse gratis al AEK Atenas, equipo de la Superliga griega, la máxima competición estatal. El Barça ya lo sabe y, por ende, entiende la decepción de Deco, quien quiso atar el fichaje para reforzar la delantera tras las negativas de Nico Williams y de Leao.

El Barça tenía varios objetivos para el mercado de fichajes de verano, pero Deco, atado de manos por la situación financiera, no tuvo margen de maniobra para cerrar nuevos acuerdos. En este sentido, Deco, que ya sabía que sería imposible cerrar e inscribir a jugadores como Nico Williams o Rafael Leao, estudió una alternativa gratis y sorpresa, pero no se cerró. Ahora Deco ya sabe que dicha estrella que quería para el Barça ya se despide del club culer y, arrepentido, el portugués confirma que se irá al AEK Atenas griego.

Deco, el gran protagonista, no cierra un fichaje gratis y se arrepiente: "Era un fichaje bueno para..."

Tras el debut oficial del alemán Hansi Flick, quien se hará cargo del primer equipo por las próximas dos temporadas, el Barça trabajó intensamente en mejorar sustancialmente su primera plantilla. Uno de los grandes objetivos de Deco pasa por reforzar los extremos, pues el ejecutivo portugués consideraba que un perfil como el de Nico Williams podría ser interesante. Flick también lo veía así y, por ello, le dio luz verde a un Deco que tenía apalabrado el fichaje de un antiguo crack que podía llegar gratis, pero se congeló.

El principal problema que ha tenido Deco ha sido el famoso 'fairplay' financiero impuesto por LaLiga, que no ha permitido que el Barça acuda al mercado de fichajes con total normalidad. A pesar de ello, Deco logró cerrar el fichaje de Dani Olmo, que se ha adaptado muy bien, e intentó un fichaje que no cerró y del que se arrepiente. Y es que Deco, tras el 'no' final de varios extremos, intentó convencer a una perla que, finalmente, se irá gratis al AEK Atenas y todo porque no podía ser inscrita.

Deco arrancó su periplo en el Barça cuestionado por prácticamente todo el entorno culer, pero con el paso de los meses su imagen está cambiando, por lo menos dentro del club. El actual director deportivo portugués, encargado de liderar la parcela futbolística del primer equipo del Barça, trató de agitar el mercado de fichajes, pero no fue posible por problemas económicos. El principal es el no acuerdo con Nike, que hizo que el Barça no pudiese entrar en la norma 1:1 para poder fichar y, posteriormente, inscribir a jugadores.

Deco, arrepentido: su fichaje sorpresa se va gratis al AEK Atenas, todo confirmado

Deco tiene muy complicado igualar y superar a Mateu Alemany, pero con este fichaje podría haber hecho historia en Can Barça, pues era algo sorprendente y mucho más que inesperado. Deco quiere que el Barça vuelva a ser muy competitivo y, por ende, sabía que ejecutar varios movimientos de mercado sería imprescindible, especialmente para mejorar posiciones sin tantos recursos actualmente. El ataque era la obsesión de Deco, pero también lo es de Laporta, quien también se arrepiente de no haber fichado a un crack que se va gratis a Grecia.

¿Qué fichaje hace que Deco se arrepienta de no haberlo completado? Pues hablamos del fichaje de Anthony Martial, futbolista francés de 28 años que se encuentraba sin equipo. La posible llegada de Martial generaba más dudas que certezas, pero su condición en el mercado se presentó como una oportunidad para el Barça, que quiso ficharle para reforzar el ataque. Finalmente Martial ha llegado a un acuerdo con el AEK Atenas para llegar gratis al club griego, motivo por el que Deco se arrepiente y mucho de no haberle fichado.