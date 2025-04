Cuentan la verdad sobre Pere Romeu, hay sorpresa: 'Te da mucha t...'

Pere Romeu llegó al banquillo del Barça Femenino entre dudas. No por falta de capacidad, sino por el listón altísimo que dejó Jonatan Giráldez. La presión era enorme y el club venía de ganarlo todo.

Cualquier paso en falso, cualquier decisión dudosa, iba a ser observada con lupa por los aficionados y así fue. Los primeros meses no fueron fáciles.

Las dudas iniciales

Desde el primer día, hubo críticas hacía Pere Romeu. Algunos aficionados no entendían ciertos cambios de jugadoras, otros cuestionaban su gestión en momentos clave.

El estilo parecía menos fluido, incluso se llegó a decir que el equipo había perdido chispa. Pero, mientras fuera se hablaba, dentro del vestuario las cosas iban por otro camino.

La confianza del vestuario

Las jugadoras, que son quienes mejor lo conocen, han hablado claro. Y lo han hecho con palabras de respeto, admiración y confianza. Caroline Graham Hansen, una de las estrellas del equipo, lo dejó claro en una entrevista reciente en 3Cat:

"Te da mucha tranquilidad. Sabe mucho de fútbol y nos ayuda mucho en los matices que tú puedes mejorar a nivel individual en el campo para ayudar al equipo. Todo lo que él ha dicho sale bien y te da confianza en el equipo, tiene muy buen ojo para esos detalles que nos ha ayudado mucho".

Estas palabras no son casuales, no son por compromiso. Son el reflejo de un equipo que cree en su técnico.

Resultados que hablan

El Barça Femenino está a punto de ganar otra Liga. Y, lo más impresionante, jugará su quinta final consecutiva de la Champions League. Pocos equipos en el mundo pueden decir eso.

No es solo mérito de las jugadoras, es también el trabajo silencioso del cuerpo técnico, y ahí, Pere Romeu ha sabido estar. Sin hacer ruido, sin buscar protagonismo, dejando que hablen los resultados y las jugadoras.

Un líder silencioso

Lo más sorprendente de Pere Romeu no es su talento táctico, sino su calma en medio de la tormenta. No entra al juego de las críticas. Responde con hechos: partidos bien planteados y un equipo que no solo gana, sino que convence.

Está claro que ha ido callando bocas. No con discursos grandilocuentes, sino con trabajo, humildad y dedicación.

La temporada aún no ha terminado. Pero si el Barça Femenino logra cerrar el curso con un póker de títulos, será también gracias a él. Pere Romeu, el técnico "de la casa" que algunos dudaban, se gana su lugar con trabajo y, como dice Graham Hansen, tranquilidad.