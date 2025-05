Confirmado, Ter Stegen toma una decisión impactante: giro de 180 grados en el Barça

Ter Stegen se ha recuperado completamente de la lesión que sufrió hace algunos meses. El portero alemán está listo para recuperar la titularidad tras una temporada muy complicada. Ha visto como la afición culé ha centrado el foco de sus críticas en su persona tras la gran temporada completada por Szczesny.

Lo primero que debe resolver Ter Stegen es su futuro, que todavía no está claro. Aunque ha sido el titular del Barça en los últimos años, su puesto no está asegurado. Hansi Flick, Deco y Joan Laporta tienen dudas sobre el nivel que podrá ofrecer tras su lesión.

Ante tal escenario, no es ningún secreto que el FC Barcelona está buscando un nuevo portero. La continuidad de Szczesny sigue en el aire pese a la oferta de renovación que tiene e Iñaki Peña se irá. Así que solo queda por saber qué pasará con Ter Stegen.

El Barça busca nuevo portero y Ter Stegen responde

El Barça está en busca de un nuevo portero para la próxima temporada. Esta búsqueda podría afectar directamente al futuro de Ter Stegen. Joan García, del RCD Espanyol, y Lucas Chevalier, del Lille, suenan con fuerza como posibles fichajes para ocupar la portería del Camp Nou.

Ante esta situación, Ter Stegen no ha permanecido de brazos cruzados. Según fuentes cercanas, el alemán ha filtrado sus intenciones. No descarta salir del Barça si no puede asegurarse la titularidad: su gran objetivo es llegar en plena forma al Mundial de 2026.

Decisión sorprendente y radical

La decisión de Ter Stegen podría ser sorprendente y radical. Si no puede ser titular en el Barça, buscará continuidad en otro equipo. Esto podría marcar el fin de su etapa en el Camp Nou, un adiós que impactaría en el club y los aficionados.

Eso sí, la salida de Ter Stegen estará ligada a la llegada de Joan García o Chevalier. Si ninguno de estos dos porteros termina fichando por el Barça, Ter Stegen seguirá defendiendo la camiseta culé. La decisión dependerá también de las negociaciones y el mercado de fichajes, una ventana de transferibles que se antoja bastante ambiciosa para el FC Barcelona.

En cualquier caso, aunque Ter Stegen vuelve a estar en forma, su futuro en el Barça es más incierto que nunca. En este sentido, la directiva del club estudia alternativas para el arco. El alemán quiere jugar y estar en el Mundial de 2026 en su mejor nivel.

Si no logra la titularidad en el Barça, su marcha es una posibilidad real. La próxima temporada será clave para definir su destino y el de la portería culé.