Confirmado, intercambio cerrado: 'Frenkie de Jong dejará su sitio en el Barça a...'

Frenkie de Jong está causando muchos dolores de cabeza en el Barça. A pesar del gran nivel que ha alcanzado desde la llegada de Hansi Flick, su situación contractual sigue siendo un problema. Su contrato finaliza en 2026 y, de momento, no ha renovado, lo que podría provocar su salida este mismo verano.

Joan Laporta ya dejó claro que todo aquel jugador que entre en su último año de contrato no continuará en el club si no renueva antes de la fecha límite. Esto significa que, si De Jong no firma su renovación antes del 30 de junio, su salida será inevitable. En las últimas semanas, la situación se ha vuelto más tensa y el tiempo se ha convertido en un enemigo para el centrocampista.

Frenkie de Jong, entre la renovación y la salida

Pese a no haber renovado aún, Frenkie de Jong parece estar dando los primeros pasos en la dirección correcta para su futuro en el Barça. Recientemente ha expresado en el vestuario su deseo de seguir en el club y continuar formando parte del proyecto. Además, ha dado un paso importante al rescindir el contrato con su representante para agilizar su renovación.

Sin embargo, a pesar de estos avances, el jugador aún no ha firmado su nuevo contrato y la fecha límite se acerca rápidamente. Este escenario deja al Barça en una posición incómoda, pues se ve obligado a pensar en un plan de contingencia. Si Frenkie de Jong no renueva antes del 30 de junio, su salida será una realidad.

Marc Bernal, el relevo natural de Frenkie de Jong

Ante la posibilidad de perder a Frenkie de Jong, el Barça ya tiene un sustituto en mente. El club ha puesto sus ojos en Marc Bernal, un joven talento de La Masía que promete ser mucho mejor que el actual centrocampista holandés. Marc Bernal, quien ha estado fuera de los terrenos de juego por grave una lesión, ya está recuperado y listo para dar el salto al primer equipo.

Marc Bernal es considerado el heredero natural de Busquets, y su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego lo convierte en el candidato ideal para reemplazar a Frenkie de Jong. Su estilo de juego, similar al del histórico capitán del Barça, le permite jugar en una posición clave en el mediocampo, lo que encaja perfectamente con las necesidades del equipo.