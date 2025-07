Confirmado, el Barça se despide de Marcus Rashford: 'Va a fichar por el...'

El Barça ha tenido a Marcus Rashford en su lista de objetivos durante varios meses, especialmente para reforzar la parcela defensiva. El extremo inglés, que ha sido una de las grandes promesas del fútbol europeo, estaba considerado una prioridad para el club catalán. En enero, el Barça estuvo muy cerca de conseguir su cesión, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y ahora, el futuro de Rashford parece que tomará otro rumbo.

Las dificultades del fichaje de Marcus Rashford para el Barça

Uno de los principales obstáculos para que Marcus Rashford fichara por el Barça ha sido la elevada exigencia económica del Manchester United. Aunque el extremo inglés no cuenta para el entrenador Amorim, el club inglés no está dispuesto a dejarlo ir sin recibir una compensación de 45 millones de euros. Esta cifra ha sido un impedimento para que el Barça avance las negociaciones, ya que el club catalán no está dispuesto a pagar esa cantidad por un jugador con futuro incierto.

Con Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha como titulares, y Ferran Torres, Nico Williams y Roony Bardghji como suplentes, el Barça no tiene espacio para incorporar a un delantero como Rashford. El equipo ya cuenta con jugadores de calidad en esa posición, lo que hace aún más difícil su incorporación. Con todo esto, el fichaje de Marcus Rashford por el Barça se ha visto frustrado.

El Bayern Múnich se postula como destino de Marcus Rashford

Con el Barça fuera de la carrera por Marcus Rashford, el extremo inglés ha comenzado a explorar otras opciones. Según fuentes cercanas al jugador, el Bayern Múnich se ha posicionado como su próximo destino.

El club alemán está dispuesto a pagar los 45 millones de euros que exige el Manchester United, lo que ha facilitado las conversaciones. El Bayern ve en Marcus Rashford una excelente opción para reforzar su ataque, y con un equipo competitivo, el jugador inglés tiene garantizado un puesto en la plantilla.

El Bayern Múnich se ha mostrado muy interesado en fichar a Marcus Rashford, quien podría ser una pieza clave en su proyecto para la 25/26. Además, el club alemán cuenta con la ventaja de participar tanto en la Bundesliga como en competiciones europeas. Lo que representa una gran motivación para un jugador como Rashford, que busca seguir creciendo a nivel internacional.