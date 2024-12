Confirmado, Alejandro Balde, KO: el Barça no se rinde, pelea por un fichaje imposible

El FC Barcelona ha dado un giro en su rendimiento defensivo respecto a la temporada pasada. La mejora es evidente, especialmente en la solidez de la retaguardia. La pareja de centrales formada por Pau Cubarsí e Íñigo Martínez sigue demostrando su calidad, proporcionando una base sólida para el proyecto de Hansi Flick.

Además de los centrales, en el lateral derecho, Jules Koundé ha sorprendido incluso a Hansi Flick, su gran valedor. A pesar de ser conocido por su versatilidad, Koundé ha mostrado una versión mucho más sólida y confiable que la del año pasado. El francés ha encontrado su lugar en la banda derecha, aportando tanto a nivel defensivo como ofensivo, ayudando a Lamine Yamal en todo lo posible.

Sin embargo, no existe la misma satisfacción en 'Can Barça' con el lateral izquierdo. A pesar de la juventud y el talento de Alejandro Balde, su presencia como titular no termina de convencer al técnico Hansi Flick. Su nivel es adecuado, pero su fragilidad física hace que el técnico alemán esté presionando a la directiva para fichar a otro carrilero zurdo.

Hansi Flick ha expresado su preocupación por la falta de consistencia en esa zona, lo que le ha llevado a pedir un repuesto de garantías para el débil costado izquierdo. Aunque Alejandro Balde ha demostrado destellos de su potencial, la estabilidad que Flick busca en esa posición sigue sin estar del todo clara. Es por eso que ha pedido la llegada de Alphonso Davies, que todavía no ha decidido su futuro.

Alphonso Davies por Alejandro Balde

Ante las dudas generadas por la falta de regularidad de Alejandro Balde, Deco ha dejado entrever que la opción de fichar a Alphonso Davies no está descartada en el FC Barcelona. El canadiense todavía no ha renovado con el Bayern, por lo que a día de hoy queda libre en junio. Y no solo eso, pues de no renovar, a partir de enero ya puede negociar legalmente con el FC Barcelona.

Alphonso Davies es uno de los mejores en su puesto a nivel mundial y su llegada podría ser el impulso que necesita el Barça para reforzar esa zona. Según fuentes cercanas al club, el interés en el fichaje de Davies existe, pero todo depende de su decisión final con el Bayern. Si renueva, el Barça tendrá que descartar su llegada, pero la realidad apunta a que no lo hará.

Su fichaje sería una apuesta fuerte por parte del Barça, pero también una necesidad urgente para darle mayor estabilidad a la defensa. Con Hansi Flick buscando una alternativa a Alejandro Balde, la posibilidad de incorporar a uno de los mejores del mundo podría ser el siguiente gran movimiento del club. La carrera por Alphonso Davies promete ser intensa, pero el Barça no parece querer perder la oportunidad de reforzar su equipo con este talento.