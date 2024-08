El central que acompañará a Antonio Rüdiger rebajándose el salario: 'Su fichaje...'

El Real Madrid sigue enfocado en reforzar su defensa para la próxima temporada. Aunque la llegada de Antonio Rüdiger fue un gran refuerzo, el club considera necesario sumar otro central de calidad que complemente al alemán. Esta necesidad se ha hecho evidente en los últimos encuentros, donde la zaga del equipo ha mostrado algunas debilidades.

El perfil que busca el Real Madrid es claro y específico. Se trata de un defensor con experiencia, capaz de liderar junto a Antonio Rüdiger y de asumir un papel clave en la defensa.

Un central experimentado sería ideal para Antonio Rüdiger

El jugador que interesa al Real Madrid está dispuesto a hacer un sacrificio significativo. Aymeric Laporte estaría dispuesto a rebajarse el salario para facilitar su llegada al Santiago Bernabéu. Este gesto no es común en el fútbol moderno y demuestra el fuerte deseo del jugador por unirse al proyecto deportivo del club blanco.

No obstante, la operación no depende únicamente de esta disposición del jugador. Para que el fichaje se concrete, también es necesario que su club actual acepte reducir el precio de traspaso. Esto ha sido un obstáculo en las negociaciones, ya que su equipo no está dispuesto a dejarlo ir sin una compensación adecuada.

Aymeric Laporte se puede adaptar a la estrategia de Carlo Ancelotti

Aymeric Laporte, el que fue defensa del Manchester City, encaja perfectamente en el perfil que busca el equipo merengue. Laporte demostró su capacidad en la Premier League y ahora lo sigue haciendo en el Al-Nassr.

Su versatilidad es otro punto a favor. Laporte puede adaptarse tanto a una defensa de cuatro como a una línea de tres, lo que ofrece flexibilidad táctica a Carlo Ancelotti. A sus 30 años, el central está en la madurez de su carrera, lo que lo convierte en una opción ideal para el Real Madrid.

El fichaje es complicado pero posible

Sin embargo, las negociaciones con el Al-Nassr no serán fáciles. El club de Arabia Saudí no facilitará su salida y espera una compensación justa por su jugador. A pesar de ello, la voluntad de Aymeric Laporte por vestir de blanco podría ser un factor decisivo en la negociación.

El Real Madrid sigue explorando todas las opciones posibles para cerrar el fichaje de Aymeric Laporte. La clave será cumplir con las dos condiciones: la rebaja salarial del jugador y la reducción del precio de traspaso. Si ambas se cumplen, el central francés podría convertirse en el nuevo compañero de Antonio Rüdiger en la defensa del Santiago Bernabéu.