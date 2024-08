Bombazo: Novedades en el caso de Nico Williams y Joan Laporta vuelve a sonreír

Nico Williams vuelve al foco. Este sábado, el Athletic Club de Bilbao se enfrentará al Stuttgart en un partido amistoso en el MHP Arena de Stuttgart. Sin embargo, la noticia que ha captado la atención de los aficionados es la ausencia de Nico Williams en la convocatoria del entrenador de los bilbaínos.

Aunque el joven delantero volvió a los entrenamientos esta semana, su exclusión del partido ha reavivado los rumores sobre un posible fichaje por el FC Barcelona.

Nico Williams, quien parecía haber reafirmado su compromiso con el Athletic tras reincorporarse a los entrenamientos, se perfilaba como una pieza clave para el equipo en la nueva temporada. Su ausencia en la lista de convocados ha generado sorpresa y especulación. Especialmente en un momento en el que se habla de un posible interés del Barcelona por hacerse con sus servicios.

El FC Barcelona ha estado vinculado al jugador en el pasado, y la falta de convocatoria para este amistoso podría interpretarse como una señal de que las negociaciones entre ambos clubes podrían estar en marcha. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores sobre su posible salida del Athletic no hacen más que aumentar.



Un partido sin Nico Williams

Valverde ha citado a 23 jugadores para el encuentro contra el Stuttgart: Padilla, Gastesi, Gorosabel, Paredes, Vesga, Berenguer, Oihan Sancet, Iñaki Williams, Guruzeta, Iñigo Lekue, Yuri Berchiche, Marton, Unai Gómez, Ander Herrera, Adu Ares, Prados, Egiluz, Adama, Olabarrieta, Canales, Jauregizar, H. Rincón y Jon De Luis.

El Barça ya avisaba sobre Nico Williams

Desde hace unos días que el entorno de Joan Laporta avisa de que Nico Williams no estaba descartado del todo. En el Athletic daban por hecho que el pequeño de los hermanos se quedaría un año más, pero desde Barcelona siempre han creído que la puerta no estaba cerrada. Ahora, con la no convocatoria de Nico, los rumores vuelven y la ilusión se apodera de los azulgranas.

¿Nico Williams tras Dani Olmo?

La idea del Barça es poder firmar a Nico tras asegurarse a Dani Olmo. El de Terrassa será oficialmente jugador del FC Barcelona este viernes 9 de agosto, firmando un contrato hasta 2030. El acuerdo con el RB Leipzig se cerró por 47 millones de euros más bonos.

El nuevo entrenador del Barça, Hansi Flick, valora la versatilidad de Olmo, que puede jugar en varias posiciones de ataque. La voluntad del jugador de regresar al club donde se formó fue clave en la operación, pese a tener ofertas de otros equipos como el Bayern Múnich y Manchester City.