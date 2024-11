El Bayern prepara su adiós con un gesto decisivo: Flick celebra, Alejandro Balde, KO

El Barça vive un gran momento bajo la dirección de Hansi Flick, logrando estabilizar al equipo e imprimiéndole un estilo de juego sólido y ofensivo. La defensa, una de las líneas más reforzadas, ha sido clave en esta evolución. La dupla formada por Íñigo Martínez y Pau Cubarsí ha destacado, aportando seguridad y consistencia al esquema.

A pesar de la fortaleza defensiva, el Barça sabe que debe mirar al futuro. Con Flick al mando, La Masía está siendo tremendamente importante y está aportando mucho, pero la realidad es que no todos dan la talla. En los laterales, Alejandro Balde y Koundé, necesitan refuerzos porque no tienen un sustituto de garantías.

En este sentido, parece que el Bayern Múnich podría hacerle un gran favor a Flick. Y es que, el pasado fin de semana, Vincent Kompany realizó un gesto muy claro sobre el futuro de uno de sus jugadores. Un talento que gusta mucho a Hansi Flick y que podría salir este mismo verano para competir directamente con Alejandro Balde.

Adam Aznou debuta y deja la puerta abierta al deseo de Flick

Adam Aznou es un defensa de 18 años que se formó en La Masía, pero que ahora milita en el Bayern Múnich. En mayo firmó un contrato profesional con los alemanes, pero todavía no había podido debutar en la Bundesliga hasta el pasado fin de semana ante el Union Berlin.

Adam Aznou entró al campo en el minuto 80, sustituyendo al codiciado Alphonso Davies. Su entrada al terreno de juego, con una sonrisa de orgullo, fue el resultado de un arduo trabajo en los entrenamientos. Sin embargo, el hecho de que Aznou debutase por Davies abre la puerta a la esperanza para Flick y el FC Barcelona.

Sí, porque Alphonso Davies, que está en el radar del Barça, podría llegar gratis en 2025 si decide no renovar su contrato. De momento, no hay novedades al respecto, pero parece que el Bayern ya está preparando el adiós de Davies con el debut de Adam Aznou. El ex de La Masía tiene todos los números para ser el relevo del canadiense el curso que viene si termina saliendo.

Alphonso Davies podría dar competencia a Alejandro Balde

Parece que Alphonso Davies podría volver a reunirse con Flick próximamente. Tras el duelo entre Barça y Bayern en Champions se quedaron charlando sobre el césped y seguro que ambos estarían encantados de unir sus caminos. Eso sí, todo depende de su renovación, que sigue en punto muerto.

Además, en el Bayern ya han aparecido muchas voces reconociendo el talento de Adam Aznou. Vincent Kompany, por ejemplo, reconoció que "Adam lo ha hecho muy bien, tanto en los entrenamientos como con la selección", aseguró. Además, el director deportivo bávaro, Max Eberl, no escatimó en elogios: "Pensamos mucho en Adam, es un jugador de gran talento".

Parece que la salida de Alphonso Davies cada vez es más factible. Su sucesor, Adam Aznou, ya ha debutado y abre la puerta de salida al canadiense. Flick está encantado con la noticia, mientras que Alejandro Balde no tanto, ya que Davies llegaría para ser titular.