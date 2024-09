El Barça revive lo de Joao Félix: llegó como estrella, se va por la puerta de atrás

El FC Barcelona ha comenzado la temporada de manera espectacular, ganando todos sus partidos en LaLiga y mostrando un juego dinámico y efectivo. Bajo la dirección de Hansi Flick, el vestuario ha recuperado la solidez defensiva, pero también ha sido capaz de crear más peligro a nivel ofensivo. La continuidad de Raphinha y la llegada de Dani Olmo ha sido clave en este sentido, pero todo podría haber sido distinto si Laporta y Deco cumplen con su gran objetivo.

Joao Félix, el capricho de Laporta y Deco, era uno de los nombres que sonaba con más fuerza para reforzar la plantilla del Barça, pero su incorporación fue bloqueada por Flick. Pese a ser considerado un crack mundial, el técnico alemán no estaba convencido del rendimiento ofrecido por Joao Félix y decidió apostar por Dani Olmo.

La carrera del portugués ha sido complicada hasta ahora. No logró consolidarse en el Atleti, club que pagó más de 120 millones de euros por él en 2019. Y tras una cesión al Chelsea en la que tampoco brilló, Joao Félix llegó al Barça con el cartel de crack, pero finalmente tuvo que irse sin pena ni gloria.

Nuevo caso Joao Félix en el Barça

Joao Félix, que llegó al Barça para cambiarle la cara al equipo de Xavi Hernández y pelear por todos los títulos, no terminó de arrancar y no ha podido quedarse. Su deseo era seguir vistiendo la elástica culé e hizo todo lo posible para alargar su cesión, pero la directiva no cayó en la trampa. Ha quedado demostrado que no tiene nivel suficiente, y su caso podría servir de ejemplo para resolver la nueva papeleta a la que se enfrentan Deco y Laporta.

Y es que la situación de Joao Félix en el Barça tiene ciertos paralelismos con la de Ferran Torres. El extremo español llegó en 2022 procedente del Manchester City a cambio de 55 millones, con la expectativa de convertirse en uno de los referentes del equipo catalán. Sin embargo, tras varias temporadas ocupando la banda izquierda, Ferran Torres no ha terminado de convencer a la afición ni a la directiva.

Aunque Ferran Torres ha tenido momentos destacados, su rendimiento ha sido irregular y no ha cumplido con las expectativas generadas, por lo que su salida es muy posible. La directiva, liderada por Joan Laporta, espera obtener al menos 30 millones por su traspaso, lo que ayudaría a aliviar las finanzas del club y abriría espacio para nuevas incorporaciones. Aunque Ferran Torres sigue siendo parte del equipo, su continuidad en el Barça parece cada vez más incierta, ya que otros jugadores han ganado protagonismo en su posición.

La historia de Joao Félix y Ferran Torres en el Barça es un recordatorio de que no todos los fichajes estrella logran triunfar. En un club tan exigente, las expectativas y la presión son enormes, por lo que no todos pueden brillar con la elástica culé. Ahora, como ya pasó con Joao Félix, Ferran Torres tendrá que hacer las maletas para continuar su carrera lejos del Camp Nou.