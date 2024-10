El Barça gana al Sevilla y Joan Laporta toma una dura decisión: Raphinha, afectado

El Barça se ha dado un absoluto festín ante un débil Sevilla en una noche para el recuerdo, pues más allá del resultado, la gran noticia la ha protagonizado Gavi. El '6' ha vuelto a disfrutar de una convocatoria un año después de su lesión y el Estadio Olímpico de Montjuic lo ha recibido por todo lo alto. No ha marcado ni ha asistido; de hecho ha jugado muy poco, pero no ha hecho falta más, pues el marcador ha plasmado un 5-1 al término de los 90 minutos.

Ya en la primera mitad, los de Flick se han ido al descanso mandando por tres a cero, y eso que la historia no empezaba de la mejor manera posible. Y es que, en el calentamiento, Eric García ha sentido molestias en el abductor de su pierna derecha y no ha podido jugar. Apuntaba a titular junto a Casadó, pero finalmente ha tenido que quedarse fuera y Ansu Fati se ha colado en el once inicial.

En cambio, la segunda parte ha sido un paseo para el Barça. Flick ha podido dar entrada a Gavi y la afición se lo ha agradecido con una gran ovación. Sin embargo, pese a todas las alegrías, Joan Laporta ha tomado una determinación que afecta directamente a Raphinha y que no gustará a todos.

Joan Laporta activa una salida tras ver el partido ante el Sevilla

En verano, Joan Laporta ya intentó dar salida a Ansu Fati, pero Hansi Flick frenó su salida con la promesa de recuperar al que un día fue el heredero de Messi. Y hoy, ante el Sevilla, no ha hecho nada más que reafirmar su postura. El presidente considera que Ansu puede aportar más en el mercado de fichajes que dentro del campo y no dudará en dejarlo salir.

Esta noche, Ansu Fati tenía una oportunidad de oro para demostrar que Joan Laporta se equivocaba, pero la realidad es que todavía le ha dado más motivos para activar su plan. Ha entrado en el once de Flick, y aunque ha desplazado a Raphinha al centro para poder jugar, su rendimiento no ha sido positivo. No ha dejado ningún destello de calidad y se le ha visto bastante flojo físicamente.

Ante tal escenario, Joan Laporta sabe que Ansu Fati necesita salir. En principio, la fórmula elegida será la cesión, ya que ni Flick ni Deco quieren desprenderse del '10' de manera definitiva. Y su destino, si nada falla, debe ser el Sevilla, que sueña con traer de vuelta a un Ansu que un día pasó por la reconocida cantera hispalense.