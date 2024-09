El Barça gana al Getafe el día que Hansi Flick conoce a su nuevo portero: Fichado

El Barça se ha impuesto al Getafe con bastante facilidad por 1 a 0. El partido ha empezado bastante reñido, pero poco a poco los de Hansi Flick han ido ganando terreno y Lewandowski ha adelantado a los locales antes del descanso. Ya en la segunda mitad, losl locales no han podido ampliar el marcador, pero han sido muy superiores para mantener el liderato de LaLiga.

Pero además de la victoria, la afición del Barça está de enhorabuena por las últimas novedades del mercado de fichajes. Y es que Hansi Flick ya ha dado el OK al fichaje que relevará a Marc-André ter Stegen hasta final de temporada. Y no solo eso, pues parece que Deco y Laporta ya han cerrado todos los detalles con el nuevo portero: solo falta que el club lo haga oficial.

Hansi Flick ficha a Wojciech Szczesny para suplir a Ter Stegen

Según informan varios medios, la victoria ante el Getafe no es el único motivo de alegría en Barcelona. Hansi Flick ha dado luz verde a Wojciech Szczesny, los detalles ya están siendo acordados, y el fichaje se hará oficial muy pronto. Eso sí, su fichaje no implica la suplencia inmediata de Iñaki Peña, pues el ex de la Juve aterrizará en la Ciudad Condal como uno más: tendrá que ganarse el puesto.

Recordemos que Wojciech Szczesny acababa de anunciar su retirada del fútbol en activo, pero ha reconsiderado su decisión y jugará en el Barça. Eso sí, antes tendrá que resolver la situación con la Juventus de Turín, su último club, y al que todavía le une una última cláusula. Szczesny debe compensar a la Juve si ficha por otro club, y así lo hará, pues su destino está claro y será Barcelona.

Mientras, Wojciech Szczesny espera la resolución de los acontecimientos en Marbella, y seguro que ha visto la victoria del Barça ante el Getafe. Para Hansi Flick su incorporación es muy necesaria, pues aportará seguridad y experiencia a la portería culé. Su llegada es inminente, firmará por una temporada con posibilidad de extenderla una más y cobrará 3 millones más bonificaciones: todo está cerrado.

Wojciech Szczesny, petición de Hansi Flick

Hansi Flick ha tomado la decisión de apostar por Wojciech Szczesny pese a tener más candidatos. Por un lado, podía haber cancelado cualquier incorporación y confiar al 100% en Iñaki Peña. Sin embargo, Flick ha considerado que era muy arriesgado terminar la temporada con un solo portero.

Y, por otro lado, Hansi Flick también ha dejado claro que su apuesta no era Keylor Navas. El ex del Real Madrid había aceptado fichar por el Barça, pero Flick ha frenado su llegada. Ha elegido a Wojciech Szczesny para suplir a Ter Stegen: la decisión está tomada y será oficial muy pronto.