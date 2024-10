El Barça tiene 2 rivales para hacerse con la pareja de oro de Pedri: fichaje galáctico

El FC Barcelona ha arrancado la temporada de la mejor manera posible. Actualmente, el equipo de Hansi Flick se encuentra posicionado como el mejor equipo de la Liga. Una hazaña que viene gracias a que el técnico alemán ha sabido sacar lo mejor de cada jugador.

Empezando por el despliegue ofensivo Raphinha y terminando por el Lewandowski más goleador, el FC Barcelona pinta muy bien esta temporada. Aun así, desde la directiva culé no quieren dar por asentada a la plantilla.

Por ahora, parece que Deco no tiene pensado fichar jugadores de cara al corto plazo. Sin embargo, ello no significa que no tenga una agenda con sus favoritos para liderar el futuro. Desde los despachos azulgranas, parecen estar trabajando en posibles recambios de sus estrellas.

Una de las opciones sería firmar a un delantero de garantías que pudiera sustituir a un veterano Lewandowski en el futuro. Aun así, también está sobre la mesa la posibilidad de que Georgiy Sudakov sea el acompañante y recambio de Pedri.

Georgiy Sudakov se postula como relevo de Pedri

Pedri es uno de los jugadores más importantes para el FC Barcelona de Hansi Flick. En las últimas temporadas, ha demostrado ser uno de los pilares del proyecto de futuro del FC Barcelona.

Por ahora, el centrocampista canario lleva nueve partidos jugados, habiendo firmado dos goles y una asistencia. Es uno de los pilares de Hansi Flick, pero el gran número de partidos incitan al FC Barcelona a pensar en un recambio.

El ideal parece ser Georgiy Sudakov, el mediapunta que milita en el Shakhtar Donetsk. Un futbolista cuyas cualidades son similares a las de Pedri, con un gran desborde y capacidad para controlar el balón. Sin embargo, su nombre ya ha aparecido en la agenda de grandes clubes europeos.

Por ello, será complicado pensar que Georgiy Sudakov pueda recalar en el FC Barcelona tan fácilmente. Sobre todo, porque la directiva del Shakhtar Donetsk ya expresó que no le dejarían escapar si no es a un alto precio:

"Todo el mundo conoce a Sudakov. Creo que es la nueva estrella europea. Todo este año estuvimos en negociaciones con el Nápoles".

"Nos propusieron 40 millones de euros, pero dijimos que no. Sudakov cuesta mucho más. Creemos que Sudakov en esta Champions dará lo mejor de sí mismo porque tiene el sueño de jugar en un club europeo de primer nivel".

Tottenham y Arsenal se postulan como firmes candidatos

Georgiy Sudakov no para de sorprender en el Shaktar Donetsk. El mediapunta, de apenas 22 años, acumula siete goles y dos asistencias en los 10 partidos que, por ahora, ha disputado con el Shakhtar Donetsk.

Por ello, ambos clubes de la Premier League estarían más que interesados en su fichaje. En el caso de los gunners, Georgiy Sudakov encajaría como relevo del lesionado Martín Odegaard. Por otra parte, podría convertirse en una excelente alternativa para James Maddison, mediapunta del Tottenham.