Lamine Yamal es, sin duda alguna, el futbolista franquicia del FC Barcelona. Desde su debut en 2023 de la mano de Xavi, la joya de la corona de La Masía no ha parado de crecer. A sus 17 años, el joven extremo ha capturado la atención con su habilidad, velocidad y capacidad de desborde.

Está claro que Lamine Yamal marcará una época y en el Barça no quieren correr riesgos con su progresión. Xavi ya le fue dando entrada en el once poco a poco, y parece que con Flick será indiscutible. Le sobra calidad y está más que preparado para rendir al máximo nivel en la élite, así que no necesita competencia.

Sin embargo, el Barça, en su búsqueda de talento, ha dejado escapar una oportunidad que podría haber sido aún más impactante. Laporta y Deco estuvieron muy cerca de cerrar su llegada, pero su elevado precio y la figura de Lamine Yamal frenaron el acuerdo. El talento en cuestión ocupa la misma posición que Lamine y es igual de joven que él, pero si miramos las estadísticas existen notables diferencias.

Lamine Yamal frena un fichaje espectacular

Lamine Yamal ha sido aclamado por su potencial. Con una técnica depurada y una visión de juego que sorprende para su edad, ha logrado ganarse un lugar en el primer equipo del Barça. Su habilidad para desbordar y crear oportunidades ha sido un soplo de aire fresco para el equipo, y su proyección futura parece imparable.

Pese a ello, el impacto de Lamine Yamal no ha sido tan decisivo como el de otro extremo de su edad que ha estado en la agenda de Deco y Laporta. La cúpula del Barça valoró su fichaje hasta el último momento, pero finalmente decidió descartarlo. Hubiera venido al Barça para ser suplente del '19', aunque la estadística dice que es mejor que él.

Estevao Willian supera los registros de Lamine Yamal

Estevao Willian, el joven y habilidoso extremo de 17 años del Palmeiras, ha sido la gran revelación del fútbol sudamericano. Su capacidad para regatear y marcar la diferencia es notable, y los datos de su desempeño respaldan su estatus como uno de los talentos más codiciados del mercado. Sin duda, el Barça hubiera acertado de lleno con su fichaje, pero Lamine Yamal lo ha impedido.

Estevao Willian ha mostrado números impresionantes en esta última temporada. Ha anotado 14 goles y ha brindado 10 asistencias en poco más de 2.000 minutos, convirtiéndose en una de las promesas más destacadas del mundo. Su capacidad para encontrar el gol y su talento nato para el desborde recuerdan a Lamine Yamal, aunque si miramos los datos existen diferencias.

Para empezar, como se puede apreciar en el posterior análisis de DataMB, Lamine Yamal y Estevao Willian comparten el mismo perfil. Sin embargo, el brasileño destaca por encima del español en casi todos los registros. Ha acumulado más goles y asistencias esperadas (xG+xA), ha realizado más carreras y regates en fase ofensiva, y tiene un mejor índice de pases clave y de acciones en ataque.

Estevao Willian, el error del Barça

A pesar de los impresionantes números de Estevao Willian, el FC Barcelona decidió no avanzar en su fichaje durante el mercado de verano. Si bien Lamine Yamal sigue siendo una promesa valiosa, los datos sugieren que Estevao podría ser incluso más completo. El problema es que juegan en el mismo sitio.

En cambio, el que no lo ha dudado tanto ha sido el Chelsea, que ya ha cerrado el fichaje de Estevao Willian para 2025. Cuando cumpla 18, el joven talento brasileño hará las maletas para desembarcar en Stamford Bridge a cambio de 34 millones de euros. Una auténtica ganga teniendo en cuenta que, por Lamine Yamal, el PSG llegó a ofrecer 200.