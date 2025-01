El Barça castigará a Gavi con un fichaje imposible: Hansi Flick sale ganando

Gavi, la joven promesa del Barça, está enfrentado una temporada extremadamente complicada debido a la grave lesión que sufrió el curso pasado. En noviembre de 2023 sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, acompañada de una lesión en el menisco lateral. Este contratiempo lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante casi un año.

Ahora, una vez recuperado, Gavi está teniendo dificultades para integrarse plenamente en los planes de Flick. Aunque ha participado en varios encuentros, sus minutos han sido limitados y no ha logrado recuperar el protagonismo que tenía antes de la lesión. La competencia en la medular del Barça es intensa y podría ser todavía peor si el FC Barcelona logra solucionar el lío en el que se ha metido.

El Barça busca castigar a Gavi con un fichaje de última hora: Hansi Flick sale ganando

Como todos sabemos, el Barça vive un momento realmente convulso debido a la inscripción de Dani Olmo. El ex del Leipzig, fichado este mismo verano a cambio de 50 millones de euros, no podrá jugar a partir de enero al no haber podido ser inscrito a tiempo. La decisión parece definitiva, pero el club catalán no se rinde y la directiva espera que, antes del 3 de enero, pueda estar todo solucionado.

Para conseguirlo, el Barça argumenta que envió toda la documentación necesaria antes de la fecha límite, pero que fue la propia Liga la que no contestó a tiempo. Una opción que parece remota, pero que ahora mismo es la última solución que le queda por probar al club catalán. Eso sí, lo que casi nadie ha tenido en cuenta al hablar de este asunto es cómo podría afectar lo de Dani Olmo a Gavi.

Si finalmente Dani Olmo puede ser inscrito, Gavi seguirá siendo una pieza secundaria en los planes de Hansi Flick. El alemán ha dejado claro que prefiere al '20' antes que al '6', por lo que el futuro del centrocampista andaluz es toda una incógnita. Parece difícil que pueda hartarse y salir, pero en el fútbol no se puede descartar nada, y más con equipos como el PSG o el Bayern de Múnich detrás de Gavi.

Hansi Flick, Dani Olmo y Gavi

Para Hansi Flick, la inscripción de Dani Olmo representaría una gran noticia. El técnico alemán valora la versatilidad y experiencia de Olmo, quien aporta creatividad y dinamismo a la medular culé. La capacidad de Olmo para adaptarse a diferentes posiciones ofensivas ofrece a Flick más opciones tácticas y profundidad en la plantilla, aspectos cruciales para afrontar las exigencias de la temporada.

Por otro lado, la presencia de Gavi hasta la fecha ha sido meramente testimonial. Hansi Flick se excusa en su recuperación para no darle más minutos, pero el canterano andaluz tiene claro que ya está al 100%, y que puede y merece jugar más. Sin embargo, todo depende de Dani Olmo, pues si logra ser inscrito y seguir en el Barça, Gavi tendrá complicado hacerse un hueco en el esquema de Flick.