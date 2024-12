Arrepentido de hacer caso a Hansi Flick, quiere salir ya: Laporta, comprensivo, acepta

La relación entre Hansi Flick y Laporta ha sido magnífica desde el primer día. Juntos están trabajando sin descanso para conseguir devolver al Barça a la élite del fútbol europeo y, de momento, lo están consiguiendo. A base de decisiones complicadas y movimientos inesperados, Flick y el presidente culé han conseguido darle la vuelta a la crisis culé, que parecía no tener solución durante el curso pasado.

Sin embargo, no todo es de color de rosa. Y es que ahora Hansi Flick debe afrontar las consecuencias de sus actos, pues pidió un fichaje que todavía no ha debutado, lo que puede suponer problemas en el vestuario. Laporta lo sabe y entiende la situación, por lo que tratará de resolverla de la mejor manera posible, aunque no será nada fácil.

Hansi Flick pidió su fichaje y Laporta aceptó: todavía no ha jugado

Tras la inesperada y grave lesión de Ter Stegen, el Barça decidió apostar por un fichaje urgente para reemplazar la baja del alemán. Para poder efectuar el fichaje, se requería un candidato que estuviera sin equipo, tal como lo dictamina la normativa. El FC Barcelona comenzó a mover ficha rápidamente y Deco encontró un nombre que ofrecía buenas garantías.

Varios nombres estuvieron encima de la mesa de Deco, entre ellos Keylor Navas, pero el director deportivo, con el visto bueno de Hansi Flick, se decidió por un conocido de Lewandowski. Szczesny, de 34 años y recién retirado del fútbol en activo, fue el elegido.

El polaco acababa su vínculo contractual con la Juventus a final de junio y decidió no renovarlo. Szczesny tomó la decisión de retirarse del fútbol para centrarse en su familia pese a estar en un gran momento y tener varias ofertas encima de la mesa. Decidió finalizar su carrera deportiva e ir a vivir a Marbella con sus allegados donde dispone de vivienda, pero recibió la llamada de Hansi Flick.

La promesa de Hansi Flick a Szczesny

Tras la lesión de Ter Stegen, Szczesny recibió la llamada de su compañero de selección Lewandowski para tantear cuál sería su posición ante una posible oferta del Barça. Posteriormente, fue Hansi Flick quién le contactó personalmente para intentar convencerlo de su incorporación a la plantilla hasta final de temporada. Szczesny aceptó el reto y aunque estaba en buena forma, hizo una mini pretemporada para coger ritmo de competición.

Según fuentes cercanas al portero, Hansi Flick garantizó a Szczesny que gozaría de minutos a lo largo de estos meses. La realidad ha sido otra y de momento no ha gozado de oportunidades para defender la portería del Barça. El polaco está a la expectativa mientras Iñaki Peña ya ha empezado a recibir fuertes críticas por algunas actuaciones poco acertadas que le han costado puntos al equipo.

El malestar de Szczesny puede traducirse en un adiós

Szczesny habría manifestado su contrariedad a su círculo más cercano. No entiende que Hansi Flick no le haya otorgado ninguna posibilidad de demostrar su valía. De momento mantiene la profesionalidad, pero no se descarta que pueda acelerar su marcha si la situación no cambia.

Laporta lo sabe y entiende su decisión, así que no pondrá ningún tipo de oposición si decide marcharse. Eso sí, al menos espera que lo haga a final de temporada, pues de lo contrario dejaría en una posición muy peligrosa a Iñaki Peña. Hansi Flick, por su parte, sabe que no ha cumplido su promesa con Szczesny, pero tiene pensado darle minutos próximamente: la Supercopa y la Copa podrían ser dos escenarios propicios.