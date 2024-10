A pocas horas del inicio de El Clásico del fútbol español entre Barça y Madrid, Hansi Flick ha tomado una decisión que tendrá importantes consecuencias para el futuro inmediato del vestuario. Ambos clubes llegan al Santiago Bernabéu con la ilusión de conseguir los tres puntos, pero solo uno podrá hacerlo. En este escenario, las decisiones tácticas de Flick y Carlo Ancelotti serán fundamentales, ya que ambos entrenadores se enfrentan a dilemas en sus onces iniciales.

Mientras que en el Real Madrid existe incertidumbre sobre la titularidad de Luka Modric, la principal duda del Barça se centra en su zona medular. Hansi Flick debe decidir entre mantener a Frenkie de Jong o apostar nuevamente por Fermín López, lo que podría influir en el dinamismo del centro del campo culé. En cambio, Flick tiene muy clara su línea de ataque, que estará conformada por Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski, quienes han demostrado ser un tridente efectivo en los últimos partidos.

Anuncian que no jugará en El Clásico: se va en enero, Hansi Flick ya lo ha decidido

Todavía no se conocen oficialmente los onces iniciales, pero hay una ausencia notable que ya está confirmada: Ansu Fati no jugará en El Clásico. La situación del joven delantero es cada vez más complicada en el Barça, ya que no encuentra un lugar en los planes de Hansi Flick.

A pesar de su gran potencial, Ansu Fati ha visto reducidas sus oportunidades en el campo. Con Hansi Flick apenas juega, lo que ha llevado a la conclusión de que su tiempo en el club podría estar llegando a su fin. Y, esta noche, el '10' tendrá que volver a ver a sus compañeros desde el banquillo, pues no será titular y tendrá realmente complicado jugar unos minutos por la enorme competencia.

Ansu Fati, dos destinos para salir en enero

Con la llegada de enero, Ansu Fati podría encontrar su salvación, ya que tanto el Sevilla como el Porto están interesados en su fichaje. En concreto, se habla de que la salida podría concretarse en forma de cesión. De este modo, el '10' podría encontrar un nuevo destino donde pueda recuperar su mejor forma y obtener minutos importantes en su desarrollo.

Si Hansi Flick decide mantener a Ansu Fati en el banquillo más allá de El Clásico, la situación se tornará insostenible. Ansu podría verse obligado a hacer las maletas en busca de una nueva oportunidad. Así, el Madrid-Barça se convierte no solo en un enfrentamiento crucial por los puntos, sino también en un momento decisivo para el futuro de Ansu Fati, que apuntaba a crack mundial.