El amigo de Ronaldinho tiene en su mano un fichaje top para el Barça: 'Si quiere...'

Tras la decisión de Nico Williams de continuar una temporada más en Bilbao, al Barça le urge la incorporación de un extremo de calidad. El rechazo reciente del joven atacante del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, a la oferta del Barça, agrava más la situación. En las últimas horas, ha saltado a la palestra una noticia bastante inesperada que ha causado muchísimo impacto en el futbol italiano.

El Barça podría asegurarse, en este mercado de verano, uno de los descartes de Thiago Motta en la Juventus de Turín. Se trata de uno de los mejores extremos de Italia, al cual, Motta lo ha descartado para su proyecto y podría salir a bajo coste. El tiempo apremia y el Barça necesita fichajes de calidad y actualmente estaría sopesando esta posibilidad de mercado.

Chiesa no seguirá en la Juventus, su entrenador, Thiago Motta no cuenta con el jugador y la Juventus lo ha puesto en el mercado. La Juve desea traspasarlo porque le queda un solo año de contrato y no entra en sus planes renovarlo. Con la negativa de Nico Williams, Chiesa podría ganar enteros aunque la dirección deportiva prefiere un perfil más eléctrico en el uno contra uno.

El fichaje de Chiesa se pone a tiro

Actualmente, la prioridad del Barça se centra en la llegada de Dani Olmo. Con la negativa de Nico Williams el Barça podría estar buscando otro extremo zurdo y Chiesa, de 26 años, podría ser una opción muy válida. Chiesa es una de las grandes estrellas del futbol italiano y su rendimiento siempre ha sido óptimo.

La temporada pasada logró marcar 10 goles en 34 partidos disputados y se ha recuperado bien de su lesión de rodilla. Siempre ha sido uno de los iconos de la Juventus, pero, por diversos motivos, la relación con el club se ha ido distanciando. La Juventus entiende que, después de la lesión grave de rodilla que tuvo en 2022, el jugador no ha sido nunca el mismo.

La posible llegada de Chiesa al Barça

Uno de los equipos que podría estar interesado en el futbolista italiano es el Barça. La salida de la Juventus sería a bajo coste, dado que Chiesa finaliza contrato en 2025. El coste de la operación podría cifrarse entre 20-25 millones, cifra que encajaría en Can Barça.

Por su parte, Chiesa también vería con buenos ojos un cambio de aires. Otros equipos como Nápoles, Roma o Tottenham también habrían preguntado por el italiano. Veremos si, finalmente, la dirección deportiva y Hansi Flick deciden si Chiesa encaja en el nuevo proyecto.