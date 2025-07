El amigo de Fede Valverde se lo deja claro a Xabi Alonso: 'Tengo que salir del Madrid'

Xabi Alonso ha llegado al Real Madrid con las ideas muy claras. Nada de tratos de favor ni concesiones, todos tienen que rendir al máximo si quieren tener opciones de jugar de manera regular. Lo visto en el Mundial de Clubes ante el PSG ha dado carta blanca a Xabi para hacer lo que considere oportuno.

Fede Valverde se ha ganado ser el único intocable

A pesar de que en el vestuario no hay jugadores intocables, hay uno que se ha ganado ese estatus: Fede Valverde. Xabi Alonso lo ha dejado claro en varias ocasiones. "Fede Valverde es vital, es el jugador más completo que hay en el mundo hoy en día", declaró Xabi tras la victoria ante el Dortmund.

El uruguayo se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del Real Madrid no solo por su calidad, sino también por su trabajo y su pasión en el campo. Su capacidad para adaptarse a diversas posiciones y su entrega constante le han valido el reconocimiento de ser uno de los nuevos capitanes del equipo. Fede Valverde es, sin duda, el mejor en estos momentos.

No todos puden ser como Fede Valverde

Sin embargo, no todos tienen la misma suerte que Fede Valverde. Xabi Alonso tiene muy claro quiénes son sus jugadores de confianza y, en los pocos partidos que ha dirigido, ya ha tomado medidas importantes. En este sentido, su primer descarte ya ha sido confirmado: Álvaro Rodríguez, el joven delantero uruguayo.

Álvaro Rodríguez debutó en 2023 bajo la dirección de Carlo Ancelotti, completando grandes actuaciones en sus primeros partidos. Sin embargo, con el paso del tiempo, su protagonismo se fue diluyendo. Ahora, con Xabi en el banquillo, el compatriota de Fede Valverde sabe que tiene que buscar una salida.

Álvaro Rodríguez lo reconoce: "Tengo que salir"

Álvaro Rodríguez ha regresado al Real Madrid tras su cesión en el Getafe, pero tiene claro que no entra en los planes de Xabi Alonso. En sus propias palabras, el joven delantero sabe que necesita minutos para seguir creciendo y que esos minutos no llegarán en el Madrid bajo la actual dirección técnica. "Tengo 20 años, creo que tengo que salir, no puedo esperar mucho más al primer equipo", afirmó.

A pesar de su deseo de quedarse y luchar por un lugar en la plantilla, Álvaro entiende que debe salir para seguir con su desarrollo. "Mi sueño es jugar en el Real Madrid y voy a luchar para conseguirlo, pero para eso primero tengo que salir", declaró.

El futuro de Álvaro Rodríguez parece estar en el Elche

Parece que su camino en el Bernabéu no está destinado a continuar por el momento. Álvaro hará las maletas en los próximos días y todo apunta a que el Elche será su destino. El equipo recién ascendido busca reforzar su parcela ofensiva y el espigado ariete uruguayo encaja perfectamente.

Mientras, Xabi parece que confiará en Gonzalo y Endrick como suplentes de Mbappé y Vini. Situación que, además de Álvaro, deja muy tocado a Rodrygo. El brasileño, si nada cambia, también tendrá que irse.