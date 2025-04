Adiós Barça, no jugará ni un minuto más: Deco negocia su fichaje por el Celta de Vigo

Deco, director deportivo del FC Barcelona, es una de las piezas clave en el organigrama del club catalán. Llegó al Barça en el verano de 2023 por orden directa de Joan Laporta, quien confiaba en su capacidad para reforzar la plantilla y lograr los objetivos a largo plazo. Y juntos están logrando grandes objetivos.

Desde su llegada, Deco ha estado trabajando a un ritmo frenético para confeccionar el mejor equipo posible, y su impacto ha sido significativo. Bajo su gestión, el Barça ha cerrado grandes fichajes como Dani Olmo y Flick, lo que le ha dado suficiente margen para tomar decisiones importantes.

Ahora bien, más allá de los fichajes, Deco también se encarga de gestionar las salidas, algo esencial en un club con las dificultades económicas que atraviesa el Barça. El trabajo de Deco no se limita solo a reforzar la plantilla, sino que también debe tomar decisiones sobre los jugadores que ya no cuentan para Hansi Flick. En este sentido, ha comenzado a tomar cartas en el asunto con los que no tienen cabida en los planes del club catalán.

Deco negocia con el Celta de Vigo la primera salida del Barça

Uno de estos jugadores es Iñaki Peña, quien, tras la lesión de Marc-André ter Stegen, se hizo con el puesto de titular bajo los palos. Sin embargo, su protagonismo se desvaneció rápidamente tras la llegada de Wojciech Szczesny, quien ha asumido el rol de Ter Stegen con solvencia. A pesar de la oportunidad que Iñaki Peña tuvo para demostrar su valía, su escasa participación ha dejado claro que su futuro no está en el Camp Nou.

Flick ya ha comunicado que Iñaki Peña no volverá a jugar más esta temporada, lo que ha precipitado la decisión de su salida. Es por eso que Deco debe encontrar una solución para su futuro, y ya está conversando con el Celta de Vigo para negociar su traspaso. Los de Giráldez, que buscan un sustituto para Vicente Guaita, han mostrado interés y podrían desembolsar 10 millones para cerrar el acuerdo.

Así, todo indica que Iñaki Peña tiene los días contados en el FC Barcelona. Con su futuro ya prácticamente decidido, el Celta de Vigo se perfila como su destino más probable. Deco, como el artífice de este movimiento, sigue trabajando para encajar todas las piezas en un mercado de fichajes que se presenta clave para el futuro del club.