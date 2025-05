No solo calor: Roberto Brasero alerta de otro fenómeno que impactará en España

Este martes nos espera un día con cielos mayormente despejados, aunque por la tarde podrían crecer algunas nubes inofensivas. Según el meteorólogo Roberto Brasero, si llega a descargar algún chubasco disperso, lo hará en el sureste peninsular. Sin embargo, en general el sol será el gran protagonista, con un calor que ya empieza a afianzarse en la península y en las Baleares.

Hay que recordar que los expertos llevan días avisando de un episodio de altas temperaturas que se irá intensificando a lo largo de la semana. "El jueves y viernes nos dejará temperaturas propias del mes de julio en muchas zonas", ha alertado Roberto Brasero en Antena 3. Hoy, de hecho, a se podrían alcanzar los 37 grados en ciudades como Córdoba o Sevilla.

La masa de aire más cálido llegará a partir del miércoles

Pero será el miércoles cuando llegará una masa de aire muy cálido que hará subir aún más las temperaturas. Este día seguirá predominando el tiempo estable y la ausencia casi total de lluvias, salvo algún chubasco disperso en zonas montañosas. Esto se debe a un potente anticiclón centrado en Azores, que se extiende a toda la Península y Baleares.

Roberto Brasero ha explicado que "nos trae un tiempo de verano casi de golpe, después de una primavera lluviosa". Además, esta situación de temperaturas altas no se debe solo la llegada de aire cálido del sur. Los termómetros suben también debido "a tantas horas de radiación".

De todas formas, es cierto que una masa de aire cálido procedente del norte de África incrementará aún más los termómetros el jueves y viernes. De momento, este miércoles se esperan máximas entre 5º C y 10º C por encima de lo normal, incluso con noches tropicales.

Otro fenómeno que llega a España el jueves

El jueves y viernes continuarán el calor y, además, se empezará a ver otro fenómeno que en muchas partes de España ya conocen bien. Se trata, según Roberto Brasero, de la calima, también conocida como polvo en suspensión. De hecho, la calima se adentrará en la península incluso desde el miércoles, pero será en los siguientes días cuando más se notará.

Las temperaturas máximas serán de entre 5º C y 10º C más altas de lo normal. Incluso se superarán los 40º C en algunas regiones, como en Badajoz, Córdoba o Sevilla. Mientras, en el norte las temperaturas serán más suaves, sin superar los 30º C.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado de este episodio de temperaturas elevadas, que podría ser la primera ola de calor del año. Roberto Brasero añade que "la incertidumbre aumenta de cara al fin de semana", porque es probable que vuelva la inestabilidad.

Si ocurre, afectará especialmente al norte, con un aumento de las nubes, tormentas y un descenso térmico. Aun así, en el sur las temperaturas seguirán siendo excepcionalmente altas para mayo, con valores que rondan los 40º C.