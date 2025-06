Ni calor, ni tormentas: alertan del otro fenómeno que llegará a España esta semana

España se enfrenta a una semana marcada no solo por un calor extremo y tormentas, sino también por un fenómeno que afecta directamente a la calidad del aire. Una situación que suele molestar a la mayoría de personas y, en especial, a los que tienen problemas respiratorios. Y es que los últimos días de primavera están desplegando todo tipo de encantos, como la antesala de un verano que se avecina intenso.

Se trata de la calima, un polvo en suspensión proveniente del norte de África. Según los expertos, la calima ya ha comenzado a extenderse por el sur peninsular y amenaza con alcanzar otras zonas del país. Desde el inicio de la semana, la calima ha sido visible en Andalucía, Murcia, sur de Castilla-La Mancha, Extremadura, así como en Ceuta y Melilla.

Aunque no se prevén concentraciones muy altas, el ambiente se torna turbio y la calidad del aire se resiente. Según los modelos meteorológicos, este polvo sahariano podría continuar desplazándose por la vertiente atlántica hasta alcanzar incluso a Fuerteventura y Lanzarote, en Canarias. Pero la situación meteorológica no termina ahí.

Una última semana de primavera astronómica intensa

La última semana de la primavera astronómica llega acompañada de condiciones propias del pleno verano. Las temperaturas superarán los 35 grados en zonas del interior y alcanzarán los 40 en Sevilla, Córdoba o Badajoz. Además, las noches tropicales serán la norma, con mínimas que en muchas zonas no bajarán de los 25 grados.

Este episodio de calor es persistente e intenso, aunque no necesariamente extremo, ya que no se espera que se batan récords de temperatura, pero las anomalías térmicas sí son significativas. En Teruel, por ejemplo, se registra una desviación de tres grados sobre la media de referencia. Paralelamente, en Palma de Mallorca, las temperaturas mínimas no bajan de los 23.

Estas condiciones podrían situar a junio de 2025 como uno de los más cálidos jamás registrados en muchas zonas del país. A este contexto se suma el riesgo de tormentas intensas, especialmente durante las tardes. Estas se formarán en el interior, siendo más frecuentes en Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Aragón.

Los expertos avisan de las zonas más afectadas

Ya se han activado avisos amarillos y naranjas en múltiples comunidades, especialmente en el este y centro peninsular. Además, la combinación de la calima y las lluvias de tormenta podría derivar en lluvias de barro. Este fenómeno será más visible en zonas del sur peninsular, donde el polvo en suspensión se mezcla con las precipitaciones.

De esta forma, España se prepara para una semana compleja, con un cóctel de calor anómalo, tormentas severas y calima. La situación requiere precaución ante un fenómeno que, si bien no rompe récords históricos, refuerza una preocupante tendencia de los últimos veranos. Y es que cada vez son más tempranos, intensos y prolongados.