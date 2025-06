Los meteorólogos confirman la noticia más esperada: qué pasará este verano en España

Ayer, 21 de junio, tuvo lugar el solsticio de verano y con él España da inicio oficialmente a la temporada más calurosa del año. El sol brilla con fuerza y, con él, llegan las altas temperaturas que marcarán los próximos meses. Sin embargo, este verano no promete ser tan abrasador como el de años anteriores, aunque las previsiones apuntan a que el calor se mantendrá como protagonista en casi todo el país.

Este 2025, las temperaturas en España estarán por encima de lo normal, pero no alcanzarán los valores extremos que hemos vivido en los últimos veranos. Aunque la primavera acaba de terminar, ya hemos experimentado días de calor intenso, con registros que superan los 40 °C en algunas zonas. Pero, según los meteorólogos, esta será la tónica del verano, más moderada que en el pasado, aunque igualmente persistente.

Será un verano de calor constante, pero no tan intenso como otros

Las previsiones para este verano indican que el calor será ligeramente superior a lo normal. Sin embargo, las olas de calor no serán tan extremas ni tan duraderas como las que se vivieron en 2024. Cabe recordar que el año pasado las temperaturas superaron los 40 °C durante más de 20 días consecutivos.

Este año, el calor será más moderado, pero persistente, especialmente en el interior de la península. Aunque no se espera que el calor sea tan fuerte como en otros años, las altas temperaturas se mantendrán de forma constante, especialmente en regiones como Madrid, Castilla-La Mancha o Extremadura.

El mapa de anomalías térmicas indica que el interior de la península será la zona más afectada, con temperaturas que superarán la media habitual. No obstante, Galicia, la cornisa cantábrica y algunas áreas de Baleares y Canarias también experimentarán temperaturas más altas de lo normal, aunque en menor medida que en el interior peninsular. Aunque no se alcanzarán los niveles extremos de otros veranos, sí habrá días en los que el calor se hará sentir con fuerza.

Se esperan pocas lluvias y un calor persistente

En cuanto a las precipitaciones, se espera que las lluvias de este verano se mantengan dentro de los valores normales para la estación. En ciudades como Bilbao o Barcelona, se registrarán lluvias por encima de los 50 mm, pero en otras como Madrid o Sevilla, las precipitaciones serán mucho más escasas. Las lluvias no se presentarán como un factor destacado este año, lo que seguirá alimentando la preocupación por la persistencia del calor y las sequías en algunas zonas del país.

Aunque no se esperan lluvias intensas ni prolongadas, la falta de precipitaciones y el calor constante podrían generar algunos problemas en zonas que ya han experimentado sequías en los últimos años. De lo que no cabe duda es que el calor será constante, especialmente en el interior de la península, pero no se alcanzarán los niveles de calor extremo vividos en 2024.