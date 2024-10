Enric Agud, meteorólogo de TV3, alerta de un nuevo giro de 180º: ‘Tendremos frentes…’

Ayer, día de la Hispanidad, el cielo se tiñó de gris en gran parte de Cataluña. La festividad, lejos de poder disfrutarse bajo el sol y al aire libre, se vio empañada por un cielo cubierto con precipitaciones intermitentes. Aunque las lluvias no fueron torrenciales, la persistente nubosidad dominó en casi todo el territorio, dejando notar la llegada del otoño.

Hoy el cielo ha amanecido despejado en prácticamente todo el territorio, a excepción de algunas nubes locales. Sin embargo, esta tregua meteorológica parece que no va a durar mucho tiempo. Según las previsiones de Enric Agud, meteorólogo de TV3, nuevos frentes se aproximan a Cataluña, amenazando con poner fin a la calma de este domingo.

Enric Agud señala que “tendremos frentes” a partir de mañana

El contraste entre el cielo despejado de esta mañana y la inestabilidad anunciada para las próximas horas anticipa un otoño lleno de cambios de tiempo. Enric Agud ha señalado que hoy hay algunos intervalos de nubes que se irán levantando a medida que avance la jornada. En este sentido, “el día quedará soleado”, ha apuntado el meteorólogo de TV3.

Habrá un dominio del cielo despejado o poco nublado. Sin embargo, habrá algunas nubes bajas de la depresión Central hasta media mañana, así como a partir de media tarde a puntos del litoral y prelitoral, sobre todo de la mitad norte.

En cuanto a la temperatura, ha apuntado que también será una jornada de contrastes. Ya que el día ha empezado fresquito, pero al llegar la tarde se pueden llegar a registrar hasta 27 grados en algunos puntos de Lleida, Tarragona y Gerona.

No obstante, el cielo calmado tiene las horas contadas. Según Enric Agud, a partir del lunes por la noche “tendremos frentes” que dejarán lluvias en algunas zonas de Cataluña. No obstante, no será hasta el martes por la tarde cuando las lluvias serán más continuadas.

De cara al próximo martes, 15 de octubre, se esperan lluvias en cualquier punto de Cataluña. Aunque estas serán más continuadas e intensas en el litoral y prelitoral sur, y en la vertiente sur del Pirineo y Prepirineo occidental.

Localmente, irán acompañadas de tormenta a partir de media tarde, sobre todo en el litoral y prelitoral. Las cantidades acumuladas serán por lo general entre escasas y poco abundantes, si bien en el litoral y prelitoral sur, así como en la vertiente sur del Pirineo localmente podrán ser abundantes.

Aunque lo cierto es que la situación meteorológica es muy cambiante y las previsiones pueden variar de un día para otro. Tendremos que estar pendientes de las próximas previsiones de Enric Agud y también del Meteocat para conocer con mayor precisión la cantidad de agua que caerá en Cataluña.