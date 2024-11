Enric Agud desvela lo que todos quieren saber sobre la nieve en España: 'Veremos...'

Enric Agud no solo se encarga de predecir el tiempo en TV3, sino que también lo hace en sus redes sociales. Desde allí responde preguntas de sus seguidores y mantiene informados a los que quieren saber más sobre la meteorología. Llegados a este punto del año, ya son muchos los que quieren saber qué invierno hará.

Sobre todo, en lo que la nieve se refiere. La falta de nieve en las principales estaciones de esquí ha sido un problema durante bastante tiempo. La sequía no solo ha afectado a ríos y pantanos, sino que todo el sistema en sí se ha sentido afectado.

Si no llueve, no nieva y, por tanto, no hay acumulación suficiente para poder esquiar. De ahí que muchas estaciones hayan cerrado antes de tiempo o que se haya tenido que usar nieve artificial. La realidad de esta temporada todavía está en el aire aunque, de momento, parece que todo va a mejor.

Enric Agud explica lo que está por venir

En las próximas semanas, Cataluña podría estar afectada por lo que los expertos llaman como "niña ligera". Según ha explicado Enric Agud, se trata de un "enfriamiento de aguas ecuatoriales". De todas formas, "veremos cómo evoluciona", aunque eso podría ser sinónimo de nevadas.

De todas formas, el meteorólogo asegura que todavía hay mucha "incertidumbre" sobre lo que pasará, por lo que es preciso seguir atentos a los mapas. A partir de los próximos días también podría llegar una "erupción de aire polar". Entraría por el Cantábrico, pero también se dejaría notar en Cataluña.

De hecho, Enric Agud afirma que este aire podría dejar también nevadas en el Pirineo. Así pues, el experto no confirma que vaya a ser un invierno de lo más generoso con la nieve, pero parece que todo podría pasar. Al menos, la previsión es mucho mejor que meses atrás, cuando cualquier precipitación era casi inaudita.

La nieve ya ha llegado esta semana a Cataluña

La previsión de Enric Agud llega después de una semana convulsa en la región. El paso de la DANA por Cataluña ha hecho que también hayan llegado las nevadas en el Pirineo. Desde el oriental al occidental, han sido diversos los puntos más altos del país los que se despertaron teñidos de blanco.

Esa nieve provocó un descenso de las temperaturas, lo que se convierte en el combo perfecto para prepararse ante la llegada del invierno. De nuevo, los expertos recomiendan revisar las actualizaciones y comparar modelos de predicción. Solo así se podrá acertar y saber si realmente los esquís ya pueden ir calentando motores.