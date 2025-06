Confirmado por la AEMET: nuevo aviso de última hora para las próximas semanas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha mirado más allá y tiene lista la previsión del tiempo para las próximas semanas en España. Aunque el calor ya lo estamos notando, el verano está a punto de empezar oficialmente y las novedades para esta época del año, también. Ahora, los mapas son muchos más concisos sobre el tiempo que se viene.

Y es que las temperaturas seguirán siendo más altas de lo habitual en España durante las próximas semanas. Así lo indican los últimos mapas de anomalía térmica difundidos por el organismo, correspondientes a los periodos del 16 al 22 y del 23 al 29 de junio. Ambos mapas muestran un claro predominio de colores rojizos intensos en toda la península ibérica, incluyendo las Islas Baleares y Canarias.

Más calor del habitual en casi toda la península

Lo que confirma una anomalía positiva en la temperatura media a dos metros de altura. Es decir, se espera que las temperaturas superen con creces los valores habituales para esta época del año. En concreto, para la semana del 16 al 22 de junio, gran parte del territorio se encuentra dentro de la franja de anomalía de entre uno y tres grados.

Asimismo, algunas zonas que incluso rozan los tres y seis grados, especialmente en el sur y sureste. Esta tendencia se mantendrá, e incluso se extenderá con más homogeneidad durante la semana siguiente. Del 23 al 29 de junio, según el mapa publicado por AEMET, muestra prácticamente toda España teñida de rojo.

Este patrón cálido persistente, además de resultar incómodo para la población, puede tener consecuencias en la salud, la agricultura y el consumo energético. Las autoridades recomiendan extremar la precaución, mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día. También se aconseja revisar las instalaciones de climatización en centros educativos, residencias y hospitales.

Un calor que ha llegado para quedarse

Según indica AEMET, estas anomalías térmicas no se tratan de un fenómeno puntual, sino de una tendencia que, previsiblemente, irá en aumento. Aunque este episodio no se considera todavía una ola de calor en términos oficiales, no se descarta que pueda derivar en una. Sobre todo si las temperaturas mínimas y máximas superan los umbrales establecidos durante varios días consecutivos.

La AEMET seguirá actualizando estos mapas cada semana. Mientras tanto, se recomienda seguir las previsiones diarias y los avisos oficiales para estar al tanto de posibles cambios. Ahora sí que sí, la mejor forma de pasar el verano será estar en remojo o a salvo con el aire acondicionado.