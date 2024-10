La ayuda de la Seguridad Social que deben devolver muchos: no les tiembla el pulso

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una ayuda económica proporcionada por la Seguridad Social. Sirve para garantizar un mínimo de ingresos a las familias que lo necesitan. Sin embargo, hay casos en los que el beneficiario puede verse obligado a devolver parte o la totalidad del dinero recibido.

Este hecho ha generado preocupación entre muchos hogares que dependen de este ingreso. Y es que incumplir con las normativas puede suponer un golpe económico inesperado.

La Seguridad Social, a través del IMV, busca apoyar a los colectivos más vulnerables. No obstante, el organismo no duda en solicitar la devolución de las cantidades si detecta irregularidades. Por ejemplo, la falta de documentos requeridos o no comunicar cambios en la situación personal o económica.

En estos casos, el beneficiario tendrá que devolver los pagos recibidos de manera indebida.

Razones por las que la Seguridad Social exige la devolución

Entre los motivos más comunes que obligan a devolver el IMV destacan:

No aportar la documentación requerida. Es crucial acreditar el cumplimiento de los requisitos para recibir la prestación. Si falta información y esto provoca un cobro indebido, el beneficiario estará obligado a devolver las cantidades recibidas.

No notificar cambios. Si la situación económica o personal cambia, se debe comunicar a la Seguridad Social en un máximo de 30 días. De lo contrario, esto puede suponer la devolución de los pagos efectuados tras dicho cambio.

Reincidencia en infracciones leves. Cometer tres infracciones leves en el plazo de un año puede ser motivo suficiente para la devolución.

No participar en los programas de inclusión. La falta de colaboración en los planes de inclusión social derivan en la devolución de la ayuda.

Incompatibilidad de ingresos. El IMV no es compatible con otras fuentes de ingresos, como los derivados de actividades laborales. Excepto en los casos en que se respeten las condiciones establecidas.

En situaciones de infracciones graves, el beneficiario no solo perderá el derecho a la ayuda. También deberá devolver las cantidades recibidas en los seis meses anteriores al incumplimiento. Este hecho afecta considerablemente a aquellos que dependen del IMV, ya que les obligará a devolver una suma significativa de dinero.

Si la Seguridad Social reclama la devolución, lo primero que debe hacer el afectado es revisar si ha cometido una infracción. Si considera que la devolución no es justa, tiene derecho a presentar alegaciones o recurrir la decisión. Es recomendable contar con el asesoramiento de un experto en seguridad social para gestionar este proceso.

¿Cuánto es el Ingreso Mínimo Vital?

El importe del IMV varía en función del número de personas en el hogar y su situación económica. En 2024, una persona sola puede recibir una cuantía que ronda los 565 euros al mes. Por su parte, en una familia de varios miembros puede llegar a los 1.200 euros.

Para solicitar el Ingreso Mínimo Vital, es necesario cumplir ciertos requisitos. Entre otros, ser mayor de 23 años o tener hijos a cargo y acreditar la situación de vulnerabilidad económica. Además, es obligatorio presentar la documentación que acredite la situación personal y económica del solicitante.