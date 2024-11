Hacienda lo deja bien claro: los movimientos que sí vigila cuando vas al cajero

En un esfuerzo por combatir el fraude fiscal y la economía sumergida, Hacienda ha intensificado su vigilancia sobre los movimientos de dinero en efectivo, especialmente en los cajeros automáticos.

Aunque para la mayoría de los ciudadanos sacar efectivo es una operación común, existen ciertos umbrales y patrones que pueden activar las alarmas de Hacienda. Estas operaciones, cuando resultan inusuales o sobrepasan determinados límites, pueden ser objeto de investigación y, en algunos casos, llevar a sanciones si no se justifican de manera adecuada.

Qué operaciones vigila de cerca Hacienda

Entre los movimientos más vigilados se encuentran las extracciones y depósitos de grandes cantidades de dinero. Cuando se retiran o ingresan más de 3.000 euros en efectivo, los bancos tienen la obligación de reportarlo automáticamente a Hacienda. Si el dinero tiene un origen legal, no hay problema.

Esto puede desencadenar un proceso de revisión para asegurar que estas transacciones corresponden a ingresos legales y debidamente declarados. Además, los ingresos importantes cuyo origen no esté claramente justificado pueden generar sospechas, especialmente si no coinciden con el perfil económico del usuario.

Transacciones de menor importe pero realizadas de forma repetida y sin un motivo claro también pueden levantar sospechas en la Agencia Tributaria.

¿Cuándo te pueden sancionar?

Si en una inspección no se presenta una justificación válida del origen de los fondos, el contribuyente se enfrenta a sanciones. En casos de ingresos no declarados, Hacienda podría considerar estas sumas como ganancias no declaradas. Podría aplicar sanciones que oscilan entre el 50% y el 150% del importe.

Cuando los movimientos son recurrentes y no se pueden justificar adecuadamente, la multa puede ser incluso más elevada, e incluir la posibilidad de enfrentar una investigación penal. Se hará si se sospecha que el dinero podría estar relacionado con actividades de blanqueo de capitales.

Para evitar estas situaciones, los expertos recomiendan a los ciudadanos que guarden comprobantes de cualquier ingreso o retiro de efectivo significativo. Además, en caso de realizar movimientos de dinero que se salgan de su actividad habitual, deben notificarlos a Hacienda para garantizar que se encuentren dentro de la legalidad.

Es importante disponer de justificantes de origen como nóminas, recibos de pago o documentos que expliquen el origen del dinero. Estos serán útiles en caso de que Hacienda exija explicaciones.

En definitiva, Hacienda ha incrementado los controles sobre los movimientos en cajeros automáticos. Es importante que los contribuyentes sean conscientes de que cualquier transacción que se considere fuera de lo común podría estar sujeta a una revisión. Ante la falta de justificación, estas operaciones pueden llevar a sanciones graves que afecten considerablemente las finanzas personales.