Los trabajadores a los que Hacienda puede quitar este dinero de su próxima nómina

Hacienda lo tiene muy claro cuando se trata de cobrar deudas pendientes: la Agencia Tributaria no permitirá que nadie eluda sus obligaciones fiscales. Si no pagas tus deudas de manera voluntaria, se emplearán todos los mecanismos a su disposición para recuperar el dinero, y uno de los más efectivos es el embargo de sueldo.

Este procedimiento es una de las medidas más severas que puede tomar la Agencia Tributaria para asegurarse de que las deudas fiscales se liquidan. Cuando un contribuyente no cumple con el pago de lo que debe, Hacienda puede intervenir directamente su nómina para cobrar el dinero pendiente.

Esto significa que el empleador está obligado a retener una parte de la nómina del deudor y entregarlo directamente a Hacienda. Y no hay nada que se pueda hacer al respecto.

¿Cómo funciona el embargo de sueldo de Hacienda?

El proceso es sencillo pero implacable. Hacienda establece una cantidad mínima inembargable, que suele ser el salario mínimo interprofesional (SMI).

A partir de ahí, cualquier cantidad que supere ese umbral puede ser embargada en un porcentaje que va aumentando en función del monto. Cuanto mayor sea la nómina, mayor será el porcentaje que se retendrá para pagar la deuda.

El objetivo de esta medida es asegurarse de que el contribuyente no pueda evitar el pago. Al mismo tiempo se intenta no dejarlo en una situación financiera crítica. Sin embargo, Hacienda no se detendrá hasta haber recuperado la totalidad de la deuda.

Estos embargos se aplican exclusivamente sobre la parte del sueldo que excede el salario mínimo interprofesional (SMI). Los porcentajes de retención se calculan de acuerdo con tramos de ingresos, de manera progresiva:

Entre 1.134 y 2.160 euros: 30% de retención de la parte que excede el salario mínimo.

Entre 2.160 y 3.240 euros: 50% de retención de la parte que excede el salario mínimo.

Entre 3.240 y 4.320 euros: 60% de retención de la parte que excede el salario mínimo.

Entre 4.320 y 5.400 euros: 75% de retención de la parte que excede el salario mínimo.

Más de 5.400 euros: 90% de retención de la parte que excede el salario mínimo.

Este sistema busca equilibrar la recuperación de la deuda con la protección mínima de los ingresos del deudor.

Si con el embargo de una parte de la nómina no es suficiente, seguirá quitando una parte del dinero de los siguientes sueldos. Esto hasta que el dinero de la deuda se haya recuperado por completo.

Hacienda va en serio

Este recurso es solo una de las herramientas que Hacienda tiene a su disposición. En caso de que el embargo de sueldo no sea suficiente, la Agencia puede proceder al embargo de cuentas bancarias, propiedades e incluso la retención de devoluciones de impuestos.

El mensaje es claro: si tienes deudas con Hacienda, lo mejor es ponerse al día lo antes posible, porque la Agencia Tributaria no va a quedarse de brazos cruzados.