La nueva multa de 600 € que Hacienda puede empezar a poner ya a muchos trabajadores

Recibir una notificación de Hacienda rara vez es motivo de agrado. Para los contribuyentes, estas comunicaciones suelen estar vinculadas al pago de impuestos o, peor aún, a la imposición de una multa.

Lo que pocos saben es que, además de las infracciones fiscales más comunes, existen otras multas menos conocidas que Hacienda aplica en situaciones específicas y, a menudo, sorprendentes.

Nueva multa de Hacienda para algunos trabajadores

La última medida de Hacienda introduce una multa de hasta 600 euros para aquellos autónomos que no informen sobre proveedores que les deban dinero. Incluso si ya no trabajan con ellos.

Esta nueva multa afecta a miles de trabajadores por cuenta propia y pequeños empresarios. Y es que existe la obligatoriedad de comunicar a Hacienda cualquier deuda pendiente de proveedores, aunque la relación comercial haya finalizado hace tiempo.

Según establece el artículo 203.1 de la Ley General Tributaria (LGT), constituye infracción tributaria cualquier acto de "resistencia, obstrucción, excusa o negativa" frente a los requerimientos de Hacienda. No responder a una notificación solicitando información sobre deudas de antiguos proveedores podría traducirse en esta multa de 600 euros.

Requerimientos de Hacienda a los autónomos

El objetivo de Hacienda es recaudar las deudas pendientes con el Fisco y, para ello, no solo investiga al deudor directo, sino que también busca información entre personas o empresas que hayan tenido relación con él.

De este modo, si un proveedor de un autónomo tiene deudas con Hacienda, el autónomo puede recibir un requerimiento de información por parte de la entidad. En este se le pueden solicitar datos sobre dicha relación comercial, aunque esta ya no esté vigente.

Responder puede parecer innecesario, especialmente si ya no se tiene contacto ni información relevante sobre el proveedor en cuestión. No es así, pues no responder puede resultar en una multa.

La medida ha generado preocupación entre muchos autónomos. Los expertos fiscales recomiendan no ignorar estas notificaciones, ya que Hacienda es estricta con el cumplimiento de este tipo de exigencias. La multa por falta de colaboración podría sumar hasta 600 euros.

Descuentos por pago rápido y recomendaciones

Como ocurre con otras sanciones administrativas, la multa de 600 euros puede reducirse si se paga en el plazo establecido. En este caso, el importe puede disminuir hasta 360 euros si se efectúa el pago de forma anticipada.

Aunque esta rebaja supone un alivio, sigue siendo una carga significativa para los autónomos que facturan menos o que atraviesan dificultades financieras.

Ante esta situación, la recomendación es clara. Si eres autónomo y recibes un requerimiento de información de Hacienda relacionado con algún proveedor, responder en tiempo y forma puede evitar un gasto imprevisto.