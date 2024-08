Te libras de pagar: Hacienda confirma la noticia que beneficia a miles de propietarios

Cada gran movimiento de dinero en España está bajo la atenta supervisión de Hacienda, y la mayoría de estos movimientos están sujetos a la declaración y el pago de impuestos.

Sin embargo, existen ciertas circunstancias en las que Hacienda ofrece beneficios, reducciones en los impuestos e incluso exenciones. Este es el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) al vender una vivienda, donde ciertos grupos de población pueden quedar exentos de pagarlo.

Por norma general, cuando se vende una vivienda, el propietario debe pagar a Hacienda una parte de la ganancia obtenida en concepto de IRPF. No obstante, hay situaciones específicas en las que los contribuyentes pueden beneficiarse de la venta de su vivienda sin tener que pagar este impuesto.

Estos ciudadanos no tienen que pagar el IRPF a Hacienda

Entre los grupos que pueden quedar exentos del pago del IRPF se encuentran las personas mayores de 65 años y aquellas en situación de dependencia.

Estos contribuyentes no están obligados a declarar la ganancia patrimonial derivada de la venta de su vivienda, lo que supone un alivio financiero significativo. Además, si no se han obtenido ganancias patrimoniales en la venta, no será necesario declararlas en el IRPF.

Otra opción para evitar el pago del IRPF a Hacienda es la reinversión del dinero obtenido por la venta en la compra de otra vivienda habitual. Debe ser en un plazo de dos años, ya sea antes o después de la operación.

Para acogerse a esta exención, tanto la vivienda adquirida como la vendida deben cumplir con la condición de ser la vivienda habitual. El vendedor debe haber residido en la vivienda vendida durante al menos tres años.

Existen también otras vías para obtener la exención del pago del IRPF, como la dación en pago. En el caso de la dación en pago, el contribuyente debe demostrar tanto su situación de insolvencia como la falta de otros bienes en la declaración.

Estas exenciones de Hacienda son un alivio para muchos contribuyentes. En determinadas circunstancias, pueden vender su vivienda sin la carga adicional de pagar el IRPF, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por Hacienda.