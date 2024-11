Hacienda ha tomado la decisión: todos los españoles que ya no tienen que pagar el IBI

Tras las graves inundaciones que devastaron la Comunidad Valenciana debido a la reciente DANA, miles de personas han recibido apoyo inmediato y directo de la ciudadanía. Muchos voluntarios se han volcado para brindar ayuda física y moral.

Desde labores de limpieza en las zonas afectadas hasta el reparto de alimentos y enseres, la solidaridad no ha faltado en este momento crítico. Sin embargo, los afectados no solo requieren ayuda material y emocional. También es necesaria una respuesta económica contundente, ya que muchas familias han perdido no solo sus hogares, sino también pertenencias, negocios y fuentes de ingreso.

Ante esta situación de emergencia económica, Hacienda ha aprobado una serie de medidas fiscales con el fin de aliviar la carga de los damnificados y apoyar su recuperación financiera en 2024.

Exención del IBI para las propiedades afectadas

Una de las medidas más relevantes es la exención del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para el ejercicio de 2024. Esta exención beneficiará a propietarios de viviendas, establecimientos industriales, turísticos y otros edificios que hayan sufrido daños como consecuencia de las inundaciones.

Con esta medida, se busca reducir la presión económica sobre las familias y negocios que enfrentan pérdidas materiales importantes. Muchas de ellas ahora mismo no tienen fuente de ingresos y no pueden asumir los gastos normales del día a día.

Para aquellos contribuyentes que ya hayan abonado el IBI correspondientes a este año, Hacienda permitirá solicitar la devolución de los montos pagados. Será así siempre que los solicitantes cumplan con los criterios de afectación por el desastre. Lo mejor es informarse directamente en Hacienda y solicitar este derecho lo antes posible.

Ayuda también a los Ayuntamientos

Además, para asegurar que los Ayuntamientos no vean afectadas sus finanzas debido a esta exención, el Estado ha previsto algo importante. Se hará la compensación de los ingresos perdidos mediante transferencias desde los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

De esta manera, se garantiza que las administraciones locales cuenten con los fondos necesarios para continuar prestando servicios a sus comunidades, incluso en un contexto de emergencia.

Las medidas fiscales aprobadas representan un respaldo significativo. Aún así, se hace hincapié en que el apoyo económico deberá ser constante y coordinado para responder a la magnitud de los daños en Valencia.

Con estas acciones, Hacienda pretende contribuir a que miles de familias y empresas comiencen a reconstruir sus vidas. Además, se busca seguir brindando apoyo logístico y moral por parte de la ciudadanía y las organizaciones de ayuda.