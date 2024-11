Hacienda avisa para 2025: los que se librarán de hacer la declaración de la Renta

En 2025, las condiciones para estar exento de presentar la declaración de la Renta en España dependerán principalmente de los ingresos percibidos y su origen. Como para todo, Hacienda establece una serie de límites en distintos ámbitos.

Si alguno de estos es tu caso, olvídate de la declaración de la Renta

De manera general, aquellos contribuyentes que no superen los 22.000 euros anuales en rendimientos íntegros del trabajo no estarán obligados a declarar. Esta exención se aplica a ingresos provenientes de salarios, pensiones, haberes pasivos, y otras retribuciones similares. Se incluyen las recibidas del extranjero, así como pensiones compensatorias y anualidades por alimentos que no estén exentas de tributación.

El panorama se complica un poco más cuando los rendimientos provienen de múltiples pagadores. En estos casos, el límite para estar exento de hacer la declaración se sitúa en 15.000 euros anuales. Esta es una novedad de los últimos años. En la declaración de la Renta de años previos, el umbral era de 14.000 euros.

No obstante, hay excepciones a esta regla de los 15.000 euros. Si los ingresos proceden de más de un pagador pero la suma percibida del segundo y sucesivos pagadores no supera en conjunto los 1.500 euros anuales, el límite de exención vuelve a ser de 22.000 euros.

Esto significa que, en situaciones donde los pagos adicionales son menores y no alteran significativamente los ingresos la situación cambia. Tampoco tienes que presentar la declaración de la Renta a Hacienda si no pasa de los 22.000 euros anuales.

El caso de algunos los pensionistas

Otra situación importante a destacar es la que afecta a los pensionistas. Específicamente a aquellos cuyos rendimientos consisten únicamente en prestaciones pasivas y provienen de dos o más pagadores.

Si las retenciones se han determinado por Hacienda a solicitud del contribuyente, el límite de exención también es de 22.000 euros anuales. Sin embargo, se imponen ciertas condiciones.

El número de pagadores no debe aumentar respecto a la declaración presentada inicialmente. Además, los ingresos adicionales de esos pagadores no deben superar los 300 euros en total respecto a lo comunicado anteriormente.

Estas reglas de Hacienda buscan adaptar la normativa a la realidad de diferentes perfiles de contribuyentes, como pensionistas y trabajadores, con varios ingresos. Ofrecen un marco que considera sus particularidades y evita la carga de presentar la declaración si no se superan ciertos umbrales.

Es esencial que los contribuyentes estén al tanto de estas condiciones para planificar adecuadamente su tributación y evaluar si les corresponde presentar la declaración de la renta o no en 2025.