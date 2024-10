Hacienda alerta: si usas Wallapop o Vinted y haces esto, te pones en el punto de mira

Hacienda deja siempre muy claras las reglas del juego. Cualquier ciudadano debe saber qué actividades deben declararse y tributar, y, de no hacerlo conforme a la normativa, las sanciones pueden ser severas.

Un tema reciente que está en el punto de mira de la Agencia Tributaria es la venta de productos de segunda mano. Las que se hacen a través de plataformas como Vinted o Wallapop, dos de las más populares en España.

Muchas personas utilizan estas plataformas de manera ocasional para vender artículos que ya no necesitan. Sin embargo, Hacienda está recopilando información sobre los usuarios que hacen un negocio de la compraventa de productos de segunda mano.

Los vendedores que superan ciertos umbrales de ingresos o frecuencia de ventas pueden estar obligados a darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Esto significa que, además de cumplir con las obligaciones fiscales, deben asumir también las de todo autónomo.

Hacienda te va a ir detrás si haces una de estas 2 cosas

En 2023 entró en vigor una normativa que establecía un cambio. Obligaba a que los operadores de sitios digitales como Vinted o Wallapop tengan la obligación de reportar a Hacienda información detallada sobre las actividades de las personas que los usan.

De acuerdo con esta normativa, los vendedores deberán tributar ante Hacienda si cumplen con al menos uno de estos dos criterios:

Ingresar más de 2.000 euros en el año por ventas. Realizar 30 o más ventas en un año.

Esto quiere decir que, si un usuario vende artículos de forma esporádica y no alcanza esos umbrales, no está obligado a tributar por esas operaciones. No obstante, si supera estos límites, se pondrá en el foco de Hacienda, y tendrá que asumir las mismas obligaciones que cualquier autónomo o empresario.

Hacienda no baja la guardia

La Agencia Tributaria ha dejado claro que no permitirá que estas actividades económicas queden fuera de control. Los vendedores recurrentes en plataformas de segunda mano deben estar atentos a sus obligaciones fiscales. El incumplimiento puede conllevar sanciones.

El objetivo de Hacienda es asegurar que las actividades que generan ingresos sean declaradas correctamente. Se busca evitar, de esta forma, la economía sumergida y garantizando que todos los contribuyentes cumplan con sus responsabilidades.

Así que, si eres usuario habitual de Vinted o Wallapop y tus ventas empiezan a ser recurrentes, ten en cuenta las obligaciones fiscales que podrías tener que afrontar.