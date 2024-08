Aviso de Hacienda por este detalle con los alquileres: la multa que te puedes llevar

Muchos tienden a pensar que Hacienda solo pone el foco en movimientos de grandes sumas de dinero. La realidad es que cualquier transacción puede atraer la atención de la Agencia Tributaria, especialmente si es recurrente. Un área que Hacienda monitorea con especial cuidado es el de los alquileres, donde incluso las operaciones de menor cuantía están bajo su lupa.

Declarar el alquiler de una vivienda es una obligación legal para todos los propietarios. Sin embargo, en España, una gran parte de los arrendamientos sigue en la sombra. Según los últimos datos de 2023 proporcionados por los Técnicos de Hacienda (Gestha) cuatro de cada diez arrendamientos se realizan en negro.

Sin beneficios y con una buena multa de Hacienda

El incumplimiento de esta obligación no solo pone en riesgo al propietario de enfrentar sanciones, sino que también le priva de importantes beneficios fiscales. La ley establece que el casero debe declarar los ingresos por alquiler. De lo contrario, podría perder la deducción del 60% del rendimiento neto obtenido si la vivienda se destina a uso habitual.

Las sanciones por no declarar los ingresos del alquiler varían en función del importe no declarado. Si la cantidad es menor o igual a 3.000 euros, la infracción se considera leve y la multa asciende al 50% del importe no declarado.

Sin embargo, si la cantidad supera los 3.000 euros, la sanción se clasifica como grave, con multas que oscilan entre el 50% y el 100% de la cantidad omitida. En casos de fraude o infracciones muy graves, la penalización puede llegar a ser del 150% del importe no declarado.

Hacienda se va a enterar

Hacienda dispone de varias herramientas para detectar si un propietario está alquilando una propiedad sin declararlo. Uno de los métodos más efectivos es el cruce de información. Si el inquilino declara el alquiler para beneficiarse de deducciones fiscales y el propietario no lo hace, la discrepancia será rápidamente detectada.

Además, Hacienda también realiza análisis en portales inmobiliarios, lleva a cabo inspecciones y visitas a las viviendas y controla el consumo de suministros como luz, agua y gas. Un empadronamiento por parte del inquilino en la vivienda alquilada es otra señal clara para Hacienda de que la propiedad está siendo arrendada sin declarar.

Hacienda vigila de cerca todos los movimientos de dinero, incluidos los pequeños, y los alquileres no son la excepción. Los propietarios que no declaran sus ingresos por alquiler se arriesgan no solo a sanciones económicas, sino también a perder beneficios fiscales significativos.