Hacienda confirma la lista de contribuyentes que no tienen que hacer la Renta en 2025

Con la llegada de 2025, algunos contribuyentes en España no estarán obligados a presentar la declaración de la Renta. La normativa fiscal establece una serie de requisitos que determinan quién debe hacerlo y quién está exento. Todo esto en función de los ingresos y otras circunstancias personales.

Contribuyentes exentos de presentar la declaración de la Renta

SI no sabes si el año que viene te va a tocar o no hacer la Renta de forma obligatoria, debes tener esta información de Hacienda en cuenta. Los trabajadores con ingresos anuales inferiores a 22.000 euros brutos de un solo pagador no hace falta que presenten la declaración de la Renta.

Si existen varios pagadores, este límite se reduce a 15.000 euros, salvo que los ingresos del segundo y sucesivos pagadores no superen en conjunto los 1.500 euros.

Debes tener en cuenta que, si este año 2024 has cobrado dinero por rendimientos del capital mobiliario o ganancias patrimoniales probablemente tendrás que presentar la Renta. Son ingresos de intereses bancarios, dividendos o ganancias derivadas de la venta de activos financieros.

Únicamente no estás obligado a presentar la declaración a Hacienda en este caso si estos ingresos anuales son por debajo de los 1.600 euros.

Si eres una persona que ingresa dinero por rendimientos inmobiliarios y rentas imputadas probablemente tendrás que presentar la Renta. Únicamente no estás obligado a hacer si estos ingresos anuales son por debajo de los 1.000 euros. Así que si recibes ingresos por alquileres o rentas de inmuebles, tenlo en cuenta.

Las personas que reciben pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad u otras prestaciones pasivas, estarán exentos siempre que los ingresos totales no superen los 22.000 euros de un pagador. O bien, con dos o más pagadores, que el importe del segundo y demás no supere los 1.500 euros anuales.

Además, hay una serie de pensiones específicas que no tienen que declarar el IRPF a Hacienda. Por ejemplo, las de incapacidad permanente, las concedidas a víctimas de actos de terrorismo o las pensiones a mutilados o lesionados por la Guerra Civil.

No es obligatorio pero puede ser conveniente

Y aunque no sea obligatorio, puede ser conveniente presentar la declaración en algunos casos, especialmente si existe la posibilidad de obtener una devolución. Revisar el borrador facilitado por Hacienda puede ayudar a detectar estas oportunidades.

Aunque muchos contribuyentes en España no están obligados a presentar la declaración de la Renta, esto no siempre significa que sea conveniente dejar de hacerlo. En muchas ocasiones, especialmente para quienes tienen ingresos más bajos, presentar la declaración puede traducirse en un beneficio económico.

Hacienda podría devolver parte del dinero retenido durante el año, convirtiendo la declaración en una oportunidad para recuperar esos importes. Estas personas no obligadas, a menudo con rentas más bajas, son las que más probabilidades tienen de que su declaración salga a devolver. Esto se debe a las retenciones elevadas practicadas durante el año en sus nóminas o ingresos.