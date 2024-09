Hacienda alerta: si das más de este dinero a tus hijos sin declarar te pueden crujir

Hacienda tiene un control muy estricto sobre todas las transacciones económicas, y si se exceden ciertos límites, las consecuencias pueden ser significativas.

Aunque algunas operaciones puedan parecer inocentes o habituales, como las donaciones de padres a hijos, Hacienda exige que se declaren correctamente. Si no se justifican ni se declaran de manera adecuada, el contribuyente se arriesga a recibir multas considerables.

Las donaciones, bajo la lupa de Hacienda

Un ejemplo claro de este control son las donaciones. Especialmente las que se realizan entre familiares cercanos, como de padres a hijos, que son una de las más comunes.

Estas donaciones deben ser declaradas a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que varía en función de la comunidad autónoma en la que se resida. Cada región aplica reducciones y bonificaciones específicas cuando el traspaso de bienes se produce en vida. En muchos casos, los beneficios fiscales son mayores cuando las donaciones se realizan entre familiares padres e hijos.

Un aspecto clave para poder acogerse a estas reducciones es contar con una escritura pública que justifique la donación. Aunque en algunos casos basta con un documento privado para formalizar el proceso.

Las multas que te puedes llevar si no lo haces bien

Hacienda establece un límite claro en cuanto a las donaciones. Si el importe de la transacción supera los 3.000 euros, las entidades bancarias están obligadas a notificar la operación a la Agencia Tributaria. Esto garantiza que Hacienda tenga conocimiento de la donación y pueda verificar si se declara correctamente o no.

Una vez realizada la donación, el receptor del dinero o bienes dispone de 30 días hábiles para abonar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Si no se paga dentro de este plazo, es posible regularizar la situación, pero con un recargo y una multa.

Las consecuencias de no declarar correctamente una donación pueden ser severas. Si el contribuyente no paga el impuesto en el plazo establecido, Hacienda puede imponer una multa. En los casos más leves, puede alcanzar el 50% del importe que no se haya liquidado.

No obstante, si la infracción se considera grave, la sanción puede aumentar al 100% o incluso al 150% de la cantidad adeudada si es muy grave.

Este tipo de sanciones subraya la importancia de declarar cualquier transacción de manera adecuada y dentro del plazo. Todo para evitar que una donación que tenía la intención de beneficiar al receptor termine convirtiéndose en un problema económico.