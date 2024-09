Hacienda advierte: el motivo por el que te están vigilando con el fin del verano

Hacienda ha intensificado su supervisión sobre los alquileres vacacionales y la declaración de ingresos asociados. Sobre todo con el objetivo de detectar y sancionar posibles fraudes fiscales.

La Agencia Tributaria está vigilando que los propietarios declaren todos los ingresos por alquiler, incluso si el arrendatario no paga.

La implementación de medidas y herramientas específicas busca garantizar que los ingresos por alquileres vacacionales sean reportados de manera precisa, evitando que se pase por alto ante el control del Fisco.

Hacienda controla y vigila los alquileres

Para controlar los ingresos por alquileres vacacionales, Hacienda ha adoptado diversas estrategias que incluyen:

Intercambio de información: La Agencia Tributaria realiza cruces de datos con diferentes fuentes, como plataformas de alquiler vacacional, entidades bancarias y registros de propiedad. Esto permite verificar si los ingresos reportados por los propietarios coinciden con la información disponible en otras bases de datos. Además, se analiza el consumo de servicios como agua y electricidad, así como las transacciones bancarias para detectar discrepancias.

Colaboración con plataformas de alquiler: Las plataformas de alquiler vacacional deben proporcionar información detallada sobre las transacciones realizadas a través de sus servicios. Esto permite a Hacienda confirmar si los propietarios están declarando adecuadamente sus ingresos.

Investigación por denuncias: Las denuncias de vecinos u otras personas pueden alertar a Hacienda sobre posibles irregularidades en los alquileres vacacionales. La Agencia Tributaria investiga propiedades sospechosas, especialmente durante las temporadas altas, cuando es más probable que se produzcan incumplimientos.

Comparación con el estilo de vida: El Fisco también puede contrastar la declaración de ingresos de un individuo con su estilo de vida y gastos para identificar posibles ingresos no reportados. Este análisis ayuda a detectar discrepancias que podrían indicar fraude fiscal.

Inspecciones en zonas turísticas: Durante las temporadas de alta demanda turística, Hacienda puede realizar inspecciones en áreas conocidas por su actividad de alquiler vacacional. Estas visitas tienen como objetivo verificar que los propietarios cumplan con sus obligaciones fiscales.

Consecuencias de no declarar ingresos a Hacienda

Los propietarios que no declaran los ingresos obtenidos por alquileres vacacionales enfrentan sanciones económicas que varían según la gravedad de la infracción:

Multas por ingresos no declarados: Las sanciones pueden oscilar entre el 50% y el 150% del monto no declarado. Si el importe no reportado es inferior a 3.000 euros, la multa será del 50%. Si supera esa cantidad, la sanción puede aumentar hasta el 150%, dependiendo del monto involucrado.

Sanciones por operar sin licencia: Los propietarios que alquilen propiedades sin la licencia adecuada pueden enfrentar multas que van desde 4.001 euros hasta 40.000 euros. Además, según la Ley 11/2021, los pagos en efectivo superiores a 1.000 euros pueden conllevar una sanción adicional del 25% del monto total.

Impuesto por bienes no afectos a actividades económicas: Los propietarios de segundas residencias deben incluirlas en su declaración de la Renta, ya sea para alquiler o uso personal. Marcar la casilla correspondiente en la declaración y pagar el impuesto de imputación de rentas, según el artículo 85 de la Ley 35/2006 de IRPF. El incumplimiento puede resultar en investigaciones y expedientes sancionadores por parte de Hacienda.

Recomendaciones para los propietarios

Para evitar problemas con la Agencia Tributaria, los propietarios de inmuebles destinados a alquiler vacacional deben:

Asegurarse de declarar todos los ingresos obtenidos, independientemente de si los pagos se han recibido o no.

Mantener una documentación detallada de todas las transacciones y contratos de alquiler.

Colaborar con las plataformas de alquiler vacacional proporcionando la información necesaria y cumpliendo con las normativas locales.

Cumplir con estas obligaciones no solo evita sanciones, sino que también contribuye a una gestión fiscal transparente y en conformidad con la legislación vigente.