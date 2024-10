Hacienda aclara por fin si es o no es legal guardar mucho dinero en efectivo en casa

Hacienda siempre está atenta a todas las operaciones de dinero que se realizan en España, con especial cuidado en aquellas que puedan tener implicaciones fiscales.

En el caso de los movimientos digitales, como pagos con tarjeta o transferencias bancarias, Hacienda lo tiene fácil: las transacciones quedan registradas y son fáciles de rastrear. Sin embargo, cuando se trata de dinero en efectivo, el panorama cambia. Estos movimientos, si no se registran en algún sistema bancario, pueden escapar al control de Hacienda, o al menos eso es lo que muchos creen.

¿Es ilegal guardar grandes cantidades de dinero en casa?

Una de las dudas más comunes entre la población es si se pueden tener grandes cantidades de dinero en efectivo guardadas en casa. La respuesta, en términos generales, es clara: sí, siempre y cuando el origen de ese dinero sea legal. No existen restricciones por parte de Hacienda sobre cuánto dinero en efectivo se puede tener en casa.

Cualquier persona puede decidir guardar sus ahorros en una caja fuerte sin infringir ninguna ley. Tener dinero en casa no es ilegal ni implica pagar más impuestos por ello. El dinero en efectivo que una persona decide mantener fuera del sistema bancario no está sujeto a ninguna tributación adicional.

Eso sí, será así siempre y cuando la persona pueda demostrar que ese dinero proviene de fuentes legales. Lo que realmente preocupa a Hacienda es el origen de esos fondos, y no tanto el hecho de que estén almacenados en casa.

Así controla Hacienda el dinero en efectivo

A pesar de la aparente libertad para manejar efectivo, Hacienda cuenta con métodos para supervisar el movimiento de grandes sumas de dinero. La Ley General Tributaria establece mecanismos que permiten a la Agencia Tributaria detectar cuándo se producen ciertos movimientos significativos de efectivo.

Según el artículo 93 de la Ley General Tributaria, las entidades bancarias tienen la obligación de proporcionar a Hacienda información que pueda tener relevancia tributaria. Esto incluye todos los datos, informes y antecedentes relacionados con movimientos de dinero de sus clientes, particularmente aquellos que superen ciertos límites.

En concreto, los bancos deben notificar a Hacienda cuando se produce un ingreso o retirada de más de 3.000 euros en efectivo. También cuando se hace cualquier operación que implique el uso de billetes de 500 euros. De este modo, aunque el dinero salga del banco y acabe en manos del usuario, Hacienda está al tanto de esas grandes operaciones y puede hacer un seguimiento del dinero.

¿Qué implica esto para los ahorros en efectivo?

Si decides retirar cantidades superiores a los 3.000 euros de tu cuenta bancaria, Hacienda será informada. Aunque no significa necesariamente que se trate de dinero sospechoso, la Agencia Tributaria estará al tanto de la operación.

Además, estos datos se acumulan, lo que significa que si realizas retiros repetidos de grandes cantidades, Hacienda puede suponer que mantienes una importante cantidad de dinero en efectivo en tu posesión.

En el caso de que Hacienda observe movimientos de efectivo que no coincidan con los ingresos declarados o con el perfil financiero de la persona, podría iniciar investigaciones. Lo hará para asegurarse de que esos fondos no provienen de actividades ilegales o no declaradas.