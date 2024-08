350 euros más para estos pensionistas en 2025: la Seguridad Social lo confirma

El futuro se pinta con una nota más optimista para muchos jubilados en España. La Seguridad Social ha anunciado que en 2025 habrá un aumento significativo en las pensiones no contributivas.

Aunque aún se están ultimando los detalles, los datos disponibles lo sugieren. Y es que los pensionistas que reciben este tipo de pensión podrían ver un incremento notable en sus ingresos mensuales.

Los pensionistas que cobrarán 350 euros más de pensión en 2025

La proyección indica que la pensión de jubilación no contributiva en 2025 podría alcanzar los 542,85 euros al mes, lo que se traduce en una subida anual de aproximadamente 349,3 euros.

Para aquellos que aún no están familiarizados con el término, es fundamental entender qué son las pensiones no contributivas. Estas pensiones están diseñadas para apoyar a las personas mayores que no han tenido la posibilidad de contribuir suficientemente al sistema de Seguridad Social a lo largo de su vida laboral.

A diferencia de las pensiones contributivas, que se basan en el historial de cotizaciones del individuo, las pensiones no contributivas proporcionan un ingreso mínimo a quienes cumplen ciertos requisitos económicos. Y que no han acumulado suficientes aportaciones.

Según las normativas actuales, las pensiones no contributivas deben representar al menos el 75% del umbral de pobreza. Para el año 2025, esto se traduce en una pensión mensual estimada de 542,85 euros. A diferencia de los 493,55 euros que se otorgan actualmente en 2024.

Este ajuste sería una mejora significativa, con un aumento de 49,30 euros al mes, lo que suma un incremento anual de 349,3 euros. Y permite, además, asegurar que las pensiones no contributivas se mantengan en niveles que permitan a los jubilados cubrir sus necesidades básicas.

Con la inflación y el coste de vida en aumento, esta subida es un paso importante. Y es que garantiza una mayor estabilidad financiera para los pensionistas más vulnerables.

Impacto del aumento para los jubilados

El incremento proyectado de las pensiones no contributivas en 2025 tendrá un impacto positivo significativo en la vida de muchos jubilados.

Con un aumento de 349,3 euros al año, los pensionistas podrán disfrutar de una mejora en su poder adquisitivo. Y los ayudará a enfrentar mejor los gastos cotidianos y a mejorar su calidad de vida.