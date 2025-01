Aviso tajante de Banco Sabadell: hazlo hoy o te podrías quedar sin nada

Banco Sabadell ha emitido una advertencia clara: para proteger tu dinero y tu información privada, es esencial tomar medidas de seguridad en línea. Los ciberdelitos están en aumento, y es fundamental estar alerta para evitar sustos financieros.

La educación en ciberseguridad es esencial para protegernos en el entorno digital. Estar informado sobre las tácticas de los ciberdelincuentes y cómo prevenir ataques puede marcar la diferencia. Iniciativas como podcasts y artículos educativos ofrecen consejos prácticos para mantenernos seguros en línea.

Banco Sabadell lanza una advertencia

Recientemente, se ha detectado el envío de SMS fraudulentos que suplantan la identidad de entidades bancarias para engañar a los clientes. Estos mensajes buscan obtener tus datos personales o instalar malware en tu dispositivo. Es importante no hacer clic en enlaces sospechosos y verificar siempre la autenticidad de los mensajes que recibes.

Cómo crear una contraseña segura: haz caso a Banco Sabadell

Una contraseña robusta es tu primera línea de defensa contra los ciberdelincuentes. Para crear una contraseña segura, sigue estos consejos. Utiliza al menos 12 caracteres, incluye letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.

No uses información personal como tu nombre, fecha de nacimiento o palabras comunes. Además, no reutilices contraseñas en diferentes servicios y cambia tus contraseñas periódicamente y no las compartas con nadie.

Consejos adicionales para tu seguridad en línea

Además de utilizar contraseñas seguras, activa la verificación en dos pasos en todas tus cuentas importantes. Esta medida añade una capa extra de protección que dificulta el acceso no autorizado, incluso si alguien consigue tu contraseña.

Asegúrate de que todos tus dispositivos y aplicaciones estén al día con las últimas actualizaciones de seguridad. No hagas clic en enlaces ni descargues archivos de correos electrónicos o mensajes sospechosos. Los ciberdelincuentes a menudo utilizan estas tácticas para instalar malware en tu dispositivo.

Al realizar compras en línea, prefiere sitios web que comiencen por HTTPS y utiliza métodos de pago seguros como tarjetas de crédito o plataformas reconocidas. Esto reduce el riesgo de fraude y protege tus datos financieros.

Las redes públicas pueden ser inseguras, es mejor realizar operaciones bancarias o compras en línea desde una conexión segura y confiable. A su vez, monitorea tus estados de cuenta y movimientos bancarios para detectar cualquier actividad sospechosa. Si notas algo inusual, contacta de inmediato con Banco Sabadell.