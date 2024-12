Aviso urgente de BBVA a los que usan Bizum: totalmente prohibido

BBVA ha emitido un comunicado claro sobre el uso de Bizum: una vez que se envía una transferencia, no es posible cancelarla ni anularla. Esta política se debe a la naturaleza inmediata de las transacciones realizadas a través de Bizum, que se completan en cuestión de segundos.

La rapidez de Bizum es una de sus principales ventajas, permitiendo que el dinero llegue al destinatario en menos de cinco segundos. Sin embargo, esta inmediatez implica que, una vez confirmada la operación, no hay marcha atrás. Por ello, BBVA enfatiza la importancia de verificar cuidadosamente los datos antes de confirmar cualquier envío.

BBVA te advierte sobre las transferencias con Bizum: tenlo muy claro

Si has enviado dinero a la persona equivocada o te has equivocado en el monto, BBVA recomienda contactar al destinatario. Si conoces a la persona que recibió el dinero por error, ponte en contacto con ella y solicita que te devuelva el importe. La mayoría de las aplicaciones bancarias permiten al receptor devolver el Bizum fácilmente desde el historial de transacciones.

Si no conoces al destinatario o no puedes contactarlo, comunícate con tu entidad bancaria lo antes posible. Ellos pueden intentar mediar con el banco del receptor para recuperar los fondos, aunque este proceso no garantiza el éxito y puede depender de la cooperación del destinatario.

Consejos para evitar errores al usar Bizum

Para minimizar riesgos BBVA sugiere que, antes de confirmar una transacción, asegúrate de que el teléfono y el importe sean correctos. Tómate tu tiempo para revisar la información y evitar equivocaciones.

Utilizar la agenda de contactos: Selecciona al destinatario directamente desde tu lista de contactos en lugar de ingresar manualmente el número de teléfono. Esto reduce la posibilidad de errores tipográficos.

Establecer límites de seguridad: Algunas aplicaciones bancarias permiten configurar límites para las transacciones. Lo que puede ayudarte a controlar los montos enviados y evitar errores significativos.

Normas de uso de Bizum según BBVA

BBVA es tajante en cuanto a las normas de uso de Bizum: una vez realizada una transferencia, no hay opción de cancelación. Por ello, es fundamental utilizar esta herramienta con responsabilidad y atención. BBVA recuerda que las solicitudes de dinero a través de Bizum pueden ser rechazadas por el receptor si considera que son incorrectas o no deseadas.

Aunque no es posible cancelar una transferencia una vez enviada, seguir los pasos mencionados anteriormente puede ayudarte a recuperar el dinero en caso de error. La clave está en la comunicación rápida y efectiva con el destinatario y con tu entidad bancaria.