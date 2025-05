Aviso urgente de BBVA: si recibes esto, ni se te ocurra hacerlo o te arrepentirás

BBVA ha emitido un aviso urgente a todos sus clientes ante el aumento de estafas relacionadas con inversiones fraudulentas. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por representantes del banco, prometiendo altos beneficios con bajo nivel de riesgo, lo que puede poner en grave peligro tu economía.

Alerta máxima de BBVA sobre una estafa creciente: mucho ojo con las inversiones

El modus operandi de los estafadores comienza con un mensaje de texto (SMS) o una llamada telefónica que aparenta ser de BBVA. En estos mensajes, se informa al cliente sobre una supuesta inversión segura y rentable, instándolo a transferir fondos a una cuenta específica. Incluso pueden solicitar que descargues aplicaciones o proporciones información personal y bancaria.

En algunos casos, los mensajes incluyen enlaces que dirigen a páginas web falsas que imitan la apariencia del sitio oficial de BBVA. Al ingresar tus datos en estas páginas, los estafadores obtienen acceso a tu información confidencial.

Peligro absoluto si caes en la trampa: no te la juegues

Estas estafas de inversiones no solo buscan engañar, sino que también pueden resultar en la pérdida total de tus ahorros. Los delincuentes prometen rendimientos elevados con riesgos mínimos, lo que puede llevar a decisiones financieras perjudiciales. Además, al proporcionar tus datos personales, te expones a futuros fraudes y robos de identidad.

Si recibes un mensaje o llamada sospechosa, no compartas información personal ni bancaria. No hagas clic en enlaces ni descargues aplicaciones sugeridas.

Contacta directamente a BBVA a través de canales oficiales para verificar la autenticidad del mensaje. BBVA ha reiterado que nunca solicitará información confidencial a través de SMS, llamadas o correos electrónicos.

Consejos de BBVA para no arruinarte la vida

Desconfía de promesas de altos beneficios con bajo riesgo. Las inversiones legítimas siempre conllevan cierto nivel de riesgo. Verifica la autenticidad de los mensajes, los SMS oficiales de BBVA no contienen enlaces y provienen del número 266845.

No proporciones información personal a desconocidos, BBVA nunca te pedirá datos confidenciales por medios no seguros. Mantén actualizados tus dispositivos y utiliza software de seguridad confiable. Esto ayuda a prevenir accesos no autorizados.

La prevención es clave para proteger tu economía y evitar ser víctima de fraudes. Mantente informado y alerta ante cualquier comunicación sospechosa. Para más información y consejos sobre cómo protegerte de estafas, visita el sitio oficial de BBVA.