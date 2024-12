Aviso urgente de BBVA a sus clientes: el peligroso gesto que debes corregir ya

En la era digital, nuestros móviles se han convertido en herramientas esenciales para gestionar información sensible, como números de cuentas bancarias y contraseñas. Sin embargo, este uso intensivo también nos expone a riesgos significativos si no tomamos las precauciones adecuadas.

BBVA ha emitido un aviso urgente para que sus clientes refuercen la seguridad de sus dispositivos móviles y eviten posibles fraudes. Ten mucho cuidado, porque te pueden arruinar el día.

BBVA advierte: los riesgos de almacenar información bancaria en el móvil

Guardar datos sensibles en el móvil, como números de cuentas bancarias y contraseñas, puede ser peligroso si el dispositivo cae en manos indebidas o es atacado por ciberdelincuentes.

Los estafadores utilizan técnicas como el 'smishing', que consiste en enviar mensajes de texto fraudulentos haciéndose pasar por entidades bancarias para robar información personal. Recientemente, los Mossos d'Esquadra han alertado sobre una ola de SMS que suplantan a bancos y buscan robar datos de los usuarios.

Consejos para proteger tu información bancaria en el móvil

Para ayudarte a mantener tus datos seguros, BBVA recomienda seguir estos cuatro consejos esenciales. Apunta bien lo que debes tener en cuenta.

1. Protección física del dispositivo

Mantén tu móvil siempre bajo control y evita dejarlo desatendido en lugares públicos. Utiliza métodos de bloqueo de pantalla seguros, como contraseñas, patrones o reconocimiento biométrico (huella dactilar o reconocimiento facial), para impedir el acceso no autorizado.

2. Gestión de cuentas de usuario

Configura cuentas de usuario con privilegios limitados para las aplicaciones que no requieren acceso a información sensible. Esto reduce el riesgo de que aplicaciones maliciosas accedan a tus datos bancarios. Además, desactiva las sesiones de aplicaciones bancarias cuando no las estés utilizando y evita almacenar contraseñas en el dispositivo.

3. Creación de copias de seguridad

Realiza copias de seguridad periódicas de la información almacenada en tu móvil. Esto te permitirá recuperar tus datos en caso de pérdida, robo o daño del dispositivo. Almacena las copias de seguridad en lugares seguros, preferiblemente en dispositivos externos o servicios en la nube confiables.

4. Cifrado de la información

Activa el cifrado de datos en tu móvil para proteger la información sensible almacenada. El cifrado convierte tus datos en un formato ilegible para quienes no tengan la clave de acceso. Con todo, dificulta que terceros accedan a tu información en caso de pérdida o robo del dispositivo.

Medidas adicionales para una mayor seguridad

Además de los consejos anteriores, es fundamental mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones de tu móvil, ya que las actualizaciones suelen corregir vulnerabilidades de seguridad.

Instala aplicaciones únicamente desde fuentes oficiales, como Google Play o App Store, y revisa los permisos que solicitan antes de concederlos. Utiliza soluciones de seguridad móvil, como antivirus y cortafuegos, para añadir una capa extra de protección.