Aviso especial de BBVA a millones de españoles: tenlo en cuenta o te arrepentirás

BBVA ha lanzado una nueva versión de su aplicación móvil en España, con importantes mejoras que facilitan el uso de tarjetas y agilizan los pagos. Esta actualización busca ofrecer una experiencia más rápida, personalizada y segura para todos sus clientes.

Acceso rápido a tu tarjeta BBVA: una función imprescindible de fácil activación

Una de las principales novedades es el acceso directo a tus tarjetas desde la pantalla de inicio de la app. Esto permite consultar los datos de la tarjeta y realizar pagos de forma más rápida y sencilla, sin necesidad de navegar por múltiples menús. Además, se ha integrado un 'wallet' propio que facilita aún más el uso de las tarjetas y la realización de pagos.

Para disfrutar del acceso rápido a tu tarjeta, simplemente actualiza la aplicación BBVA desde tu tienda de aplicaciones (Google Play o App Store). Una vez actualizada, al ingresar a la app, verás tus tarjetas disponibles en la pantalla principal, listas para ser utilizadas.

Ventajas adicionales de la nueva app

La renovada aplicación de BBVA no solo mejora el acceso a las tarjetas, sino que también ofrece otras funcionalidades destacadas. Por ejemplo, los pagos con Bizum. Ahora puedes enviar dinero a tus contactos más frecuentes directamente desde la pantalla de inicio, haciendo los pagos más rápidos y sencillos.

La app incluye un asistente que analiza tu situación financiera y te ofrece consejos personalizados para mejorar tus finanzas personales. El asistente conversacional Blue con inteligencia artificial te ayuda a gestionar tus cuentas y tarjetas, responder dudas y realizar operaciones comunes.

Mientras, el modo discreto oculta automáticamente los saldos de tus cuentas cuando detecta que alguien más está mirando la pantalla. Con todo, protege tu información más sensible.

BBVA siempre da lo mejor a sus clientes

BBVA ha demostrado su compromiso con la innovación y la mejora continua de sus servicios digitales. La nueva app es hasta seis veces más rápida que su versión anterior y ofrece una experiencia más intuitiva y personalizada para cada usuario. Además, el banco ha anunciado que próximamente lanzará servicios de compraventa y custodia de criptomonedas, ampliando aún más las opciones disponibles para sus clientes.

La nueva aplicación de BBVA representa un paso adelante en la banca digital, ofreciendo a sus clientes herramientas más eficientes y seguras para gestionar sus finanzas. Si aún no has actualizado tu app, es el momento de hacerlo y aprovechar todas las ventajas que ofrece. No te quedes atrás y disfruta de una experiencia bancaria más ágil y personalizada.