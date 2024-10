La aclaración que acaba de hacer Hacienda: si estás cobrando el paro, te interesa

Recientemente, Hacienda ha introducido una importante novedad para las personas que se encuentran cobrando el paro. A partir del próximo año, estarán obligadas a presentar la declaración de la Renta, independientemente de los ingresos que perciban. Esto incluye a aquellos que no lleguen al mínimo de ingresos que normalmente exime de hacer la declaración.

El cambio ha sido impulsado por el Ministerio de Trabajo, al modificar la Ley de la Seguridad Social a través de un real decreto. La nueva normativa establece que todos los desempleados que estén recibiendo una prestación por desempleo deberán presentar su declaración de la Renta de forma obligatoria. Esta medida comenzará a aplicarse el 1 de noviembre de 2024, teniendo efectos para la campaña de la Renta de 2025.

Te quitarán el paro, pero no te podrán multar: Hacienda lo aclara

Hay que tener en cuenta que, de no cumplir con la norma, la consecuencia es clara. Hacienda ya ha avisado de que se retirará el paro, es decir, no se seguirá cobrando.

Es importante destacar, sin embargo, que según Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), esta obligación no tendrá consecuencias tributarias. Para que esta medida pueda tener efectos fiscales y Hacienda pueda sancionar, sería necesario que este cambio se incorporase a la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Gimeno ha explicado que, mientras no se modifique la Ley del IRPF, los desempleados que no presenten la declaración no podrán ser multados por Hacienda. La normativa fiscal actual no lo exige. "Trabajo ha puesto una nueva obligación, pero para tener efectos tributarios, debe incluirse en la Ley del IRPF", señala el experto.

Aunque Hacienda no podrá imponer sanciones directamente, sí existen estas consecuencias en el ámbito laboral. La nueva obligación de declarar dentro de la Ley de la Seguridad Social establece que los parados que no cumplan con esta norma podrían enfrentarse a la pérdida de su prestación por desempleo.

Esta medida de Hacienda busca un mayor control sobre las prestaciones. También garantizar que los beneficiarios cumplen con las obligaciones fiscales, aunque de momento las sanciones estarán limitadas al ámbito de las prestaciones por desempleo.

En resumen, a partir de 2024, todos los parados que estén cobrando una prestación deberán presentar la declaración de la Renta de manera obligatoria.