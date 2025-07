Susana Molina se planta ante Anabel Pantoja y le deja las cosas claras: 'Eres muy...'

Susana Molina ha invitado a su amiga Anabel Pantoja a su pódcast y, en medio de una conversación íntima, se ha plantado ante ella con una frase que dará que hablar. "La gente dice que eres muy Pantoja, tú eres muy Merchi", le dijo. Con estas palabras, Susana dejaba claro que, lejos de parecerse al carácter intenso y mediático de los Pantoja, ve una personalidad más cercana a la de su madre, Mercedes Bernal.

La charla entre ambas, que tuvo lugar en el pódcast La sobremesa, no solo dejó frases sinceras y emotivas, sino también momentos inesperadamente intensos. ¿Qué llevó a Susana a hablar con tanta claridad? ¿Y cómo reaccionó Anabel ante este comentario tan directo?

Susana Molina sorprende a Anabel Pantoja con una frase contundente sobre su carácter

El 2024 no ha sido fácil para Anabel Pantoja, y es que tras dar a luz a su hija Alma, a finales del año pasado, vivió momentos angustiosos. La pequeña tuvo que ser ingresada en el hospital en sus primeros meses de vida, una situación que desestabilizó a la pareja. Además, tanto Anabel como su pareja fueron investigados por un supuesto delito de malos tratos, lo que agravó aún más su situación personal y mediática.

Este contexto ha marcado un antes y un después en la vida de la influencer. Poco a poco ha conseguido retomar la calma, centrándose en su hija y alejándose de los focos. Esto ha provocado también un distanciamiento con amigos con los que antes compartía mucho tiempo, como la propia Susana Molina.

Por eso, esta entrevista tiene un valor simbólico: no solo por lo que se dice, sino por lo que representa. Durante su charla, Anabel confesó que Susana es su complemento perfecto: "Eres una tía muy positiva. Yo soy una tía muy dramática… Un vaso de agua, yo en el fondo".

Fue entonces cuando Susana intervino con contundencia: "La gente dice que eres muy Pantoja, tú eres muy Merchi", le dijo Susana sin rodeos. Anabel, lejos de molestarse, respondió con complicidad: "Sí, muy Merchi, voy saliendo de ese pesimismo". Una frase que refleja no solo cómo se percibe a sí misma, sino también el proceso de recuperación emocional que está viviendo.

Este comentario desencadenó un momento muy emotivo. Anabel, visiblemente emocionada, reconoció sentirse alejada de sus amigas en esta etapa de su vida. "Ahora siento envidia sana porque te veo con Obando o con Aida y… Uy que me voy a emocionar", dijo entre lágrimas.

De hecho, esta conversación también sirvió para volver a reunir un momento emotivo entre las dos amigas: "Hace tiempo que no nos vemos así. Te echo un montón de menos", confesó Anabel. En ese momento, Susana, lejos de incomodarse, se acercó a abrazarla y trató de reconfortarla.

Pese al bajón emocional, Susana se mostró comprensiva con la situación de Anabel. "Cuando te veo con tus amigas de Canarias siento tranquilidad. Siento que allí estás en un paraíso, con gente que te cuida muchísimo y, aunque me duela, yo fui de las que te dije, 'deja tu piso de Madrid'", confesó con pena.

Una vida de la que Anabel Pantoja se ha mostrado satisfecha en numerosas ocasiones. Sin embargo, también recuerda con anhelo su experiencia en Madrid: "Es otro mundo, pero de vez en cuando echo de menos esto".

Anabel Pantoja habla de su maternidad con una honestidad desarmante

Durante el episodio, Anabel aprovechó para sincerarse sobre su experiencia como madre primeriza. Lejos de proyectar una imagen idealizada, reconoció que la maternidad ha sido un reto lleno de luces y sombras:

"Es verdad que ahora, como estoy lejos y encima, tengo una preocupación muy grande. Pero lo digo: yo voy a ser mamá, pero sigo siendo mujer, sigo siendo amiga, sigo siendo hija", explicó Anabel.

Consciente del cambio de prioridades que ha supuesto tener una hija, Anabel quiso dejar claro que no se encasilla en un solo rol. "No soy la típica madre que se mete en ese mundo de 'ya está, esta es mi etapa'. No, yo quiero estar en tu vida", aclaró.

La conversación entre Susana Molina y Anabel Pantoja ha dejado al descubierto emociones, verdades y un vínculo que resiste el tiempo. En un momento vulnerable, ambas demostraron que su amistad está por encima de cualquier distancia o malentendido. Sus declaraciones, especialmente esa frase tan reveladora de Susana, nos recuerdan que conocerse de verdad es también atreverse a decir las cosas claras.